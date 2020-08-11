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Священники, монахи и миряне рассказали о святынях Псковщины на английском языке. ВИДЕО

Священники, монашествующие и прихожане храмов Псковской епархии при содействии кафедры философии и теологии Псковского государственного университета сняли короткометражный фильм на английском языке, посвященный святыням Пскова и Псковской области.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, основная мысль этой работы состоит в том, что главной святыней земли Псковской являются не памятники архитектуры (хотя и они важны), но люди: праведники Божии, просиявшие в ней, а также простые прихожане псковских храмов, прославляющие Бога подвигом повседневной жизни.

Фильм призывает иностранных гостей не ограничивать свою поездку посещением знаменитых памятников архитектуры, но и зайти хотя бы в один из многочисленных храмов, постоять на службе, послушать церковные песнопения, осознать не внешнюю, а сокровенную красоту земли Русской.