Церковь / Партнеры и проекты

Псковская епархия приглашает на курс по изучению Библейской истории

Курс по изучению священной Библейской истории начинается на Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове.

«Среди величайших книг, какие только имеются в сокровищнице человечества и служат ему, Священная Книга книг – Библия занимает совершенно исключительное положение. Любая книга содержит в себе слово, как воплощение духа и разума человеческого. И чем возвышеннее и совершеннее дух ее автора, тем большую ценность имеет и его слово, - отмечается в сообщении пресс-службы епархии. - Но в Библии, Книге книг, нам открывается Божественное слово, просвещающее и умудряющее к познанию Истины наш ограниченный и запутавшийся во многих страстях ум и дух. В Святой Библии заключена священная летопись человечества. Рассмотрение ее и размышление над ней – принесет всякому человеку огромную пользу и избавит от многих недоумений и ошибок в жизни».

Лекции будут проходить каждое воскресенье, начиная с 20 сентября по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 33, с соблюдением всех мер безопасности. Просьба быть в защитной маске.

Лектор: А. В. Сущенко, преподаватель кафедры теологии ПсковГУ.

Телефон для записи 8-912-24-56-036.