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Книга о жизни архимандрита Нафанаила (Поспелова) вышла в издательстве «Вольный странник»

В православном издательстве «Вольный странник», главным редактором которого является митрополит Псковский и Порховский Тихон, вышла в свет новая книга «Не жалея себя. Жизнь архимандрита Нафанаила (Поспелова), рассказанная им самим».

Издание посвящено памяти бессменного казначея Псково-Печерского монастыря и старца архимандрита Нафанаила (Поспелова). В книге представлены его жизнеописание и воспоминания о нем братии, близких и духовных чад. Завершает издание Алфавит духовных рассказов и поучений отца Нафанаила.

Заказать книгу можно на сайте издательства >>>