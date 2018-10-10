Василиса Владимирова: Библиотека – это современный культурный центр

Библиотека сегодня – это современный культурный центр и место интеллектуального досуга. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила заместитель генерального директора по развитию Псковской областной универсальной научной библиотеки Василиса Владимирова.
«Библиотека востребована. Сегодня она включает и значительное количество электронных ресурсов, и правовые базы данных, и электронный читальный зал, и региональный центр Президентской библиотеки», - отметила она.
Василиса Владимирова перечислила большое количество проектов, которые реализуются сегодня в областной библиотеке. Участниками этих проектов становятся и дети, и взрослые.
«Также наша библиотека является центром по работе с редкими и ценными документами, у нас хранятся и книги - памятники федерального значения, их уже более 19 тысяч. Есть также и уникальные краеведческие документы», - сказала сообщила заместитель генерального директора ПОУНБ.
Портрет псковского читателя, по ее словам, разный. В основном в библиотеку идут ради образовательных целей.