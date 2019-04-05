Культура

Псковская областная библиотека приглашает на «Библионочь-2019»

20 апреля Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает гостей и жителей города присоединиться к ставшей уже традиционной всероссийской акции в поддержку библиотек, книги и чтения «Библионочь-2019», которая пройдет с 17.00 до 20.00 на ул. Вокзальной, 48, где располагается библиотека на время ремонта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, в этот вечер библиотека расширит время и формат своей работы.

Тема приближающейся Библионочи - «Весь мир – Театр!». И это неслучайно, ведь 2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации.

Партнерами фестиваля выступают Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден».

В программе:

- Театральные импровизации от студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова;

- Концерт – дивертисмент;

- Свободный поэтический и музыкальный микрофон;

- «Игры нашего двора»;

- Литературная игра «От театра к книге»;

- Квест;

- Настольные игры: «Коронация», «Нотр-Дам», «Зельеварение», «Диксит», «Русское лото»

- Визаж-мастерская «Создай свой образ»;

- Выставки книг.