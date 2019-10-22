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Культура

Кино с сердцем: в Пскове прошла премьера фильма «На ощупь»

22.10.2019 10:18|ПсковКомментариев: 0

Рассказывая о любом фильме, сложно удержаться от спойлеров. В случае с короткометражкой Андрея Буянова «На ощупь» это особенно трудно: не рассказав сюжета - как объяснить тишину, воцарившуюся в зале по завершении просмотра, и глубокие вопросы людей, как передать состояние зрительницы, которая попросила слова, чтобы выразить благодарность создателям фильма, но не смогла это сделать из-за нахлынувших слез?

Впрочем, в данном случае эффект 13-минутного фильма заключался не только и не столько в сюжете, сколько в композиционном решении ленты, в лейтмотивных перекличках кадров и звуков, в обилии крупных планов - во всем, из чего слагается режиссерское мастерство.

О чем думает молодежь

Премьера фильма состоялась в субботу, 19 октября, в зале кинотеатра «Смена» в рамках работы псковского «Ленфильм-клуба». Выбор площадки был обусловлен, во-первых, тем, что Андрей - пскович, выпускник 12-й школы и Псковского колледжа искусств. Во-вторых, он является стипендиатом губернаторской премии Псковской области для одаренных детей и молодежи. Собственно, фильм и стал своего рода творческим отчетом талантливого режиссера и сценариста. 

Показ привлек большое количество зрителей самых разных возрастов, причем, не только вполне ожидаемой молодежи. Например, рядом со мной сидела женщина пенсионного возраста: Любовь Георгиевна (так она представилась) пришла на премьеру, потому что очень любит кино - она сама снималась в массовке фильма «Учености уроки» Игоря Угольникова, а еще ей очень интересно, о чем сейчас думает молодежь. Эта необычная женщина уверена, что раз пенсия дает большое количество времени, то надо тратить его именно на подобные мероприятия, а не на сплетни на скамеечке во дворе.

В своем выборе субботнего досуга Любовь Георгиевна не ошиблась: зрителям действительно показали замечательное кино, психологическую драму, дарящую подзабытое за последние годы ощущение катарсиса - просветление, ради которого, наверное, и существует искусство.

Школа переживания

Вопросы, которые задавали псковичи, касались и чисто профессиональных моментов (На какую камеру снимали? Сколько дней заняли съемки?), так и психологии творческого процесса - момента возникновения замысла, его роста, обдумывания деталей, написания сценария и сочинения диалогов.

Приветствуя зрителей, Андрей Буянов поблагодарил своего мастера – режиссера Юрия Николаевича Фетинга за помощь в создании фильма

Не обошлось и без каверзных вопросов: зрители интересовались, авторитарен ли режиссер Андрей Буянов и нет ли у него, случаем, желания снять какую-нибудь «нетленку» в Пскове или области. На последний вопрос, кстати, Андрей ответил, что желание есть, но все упирается в финансовые проблемы. Он объяснил, что фильм «На ощупь» снят, по сути, на энтузиазме: актеры, съемочная группа, композитор - все работали бесплатно. Средства на аренду дорогостоящей аппаратуры собирались при помощи пожертвований в соцсетях. Чтобы снимать в Пскове, надо везти сюда команду, а это достаточно дорогое удовольствие. Новость о том, что с этого года в регионе заработала система рибейтов, заинтересовала команду фильма, так что, кто знает - может, свой первый полнометражный фильм Андрей Буянов снимет именно на родине.

По крайней мере, о своих корнях молодой режиссер, успевший засветиться на многочисленных кинофестивалях, не забывает. Даже если забудет, ему напомнят: преподаватель Андрея Николай Владимиров, благодаря за новый фильм со словами «большое кино по тебе плачет», вспомнил удачные работы своего бывшего студента и вручил ему картину с видом Пскова («а то где-нибудь в Париже скажет - ага, бывал там проездом»).

Добрые слова о городе, фильме и Андрее нашлись и у исполнительницы главной роли – заслуженной артистки РФ Галины Бокашевской. В разговоре со зрителями она отметила, что Псков ее пленил, попав в самое сердце. По ее словам, не только режиссер картины, но и она сама своими корнями связана с нашим городом - поэтому особенно отрадно, что премьера прошла именно здесь. «Картина очень дорога нам, - сказала она. - Это очень сложная тема, у нас она никак не открывается в российском кинематографе. Я ничего подобного не видела - спасибо Андрею, что он нашел такой материал, создал этот сюжет. Это не фантастика, это реальная жизнь. Фильм можно рассматривать не как прямой сюжет, а как размышление на тему «для чего мы живем».

Интересно, что еще до участия в фильме Галина совершенно случайно, на отдыхе, познакомилась с петербурженкой Эльвирой, трагическая история жизни которой стала прообразом для сюжета фильма «На ощупь».

Галина Бокашевская: «Я думала - что нас вытаскивает, когда нам плохо? Как человеку жить, когда в принципе жить незачем? Конечно, нам помогает вера, молитва, но еще нужны собственные усилия. Эта женщина снялась в нашем фильме, она сыграла маму героя Николая Зверева. Вы наверняка знаете: есть две актерские школы - представления и переживания. Я, видимо, яркий представитель школы переживания: все роли каким-то образом проектируются на мою жизнь. Сначала, когда мне позвонил мастер Андрея, режиссер Юрий Фетинг, я категорически отказалась. Но когда почитала сценарий, я поняла: это тот фильм, ради которого стоило идти в профессию».

«21 грамм» и Коленька

Среди гостей премьерного показа было немало молодежи, которую, конечно же, волновал вопрос, как же «пробиться» в творческой профессии, как завоевать любовь и внимание публики.

По мнению Андрея, самое главное, как это ни тривиально звучит, - хотеть. «Если вы хотите что-то делать, вам ничего не помешает и ничего не остановит, - сказал он. - Потому что если у вас есть желание - всегда найдется возможность. Если желания нет - у вас найдутся оправдания, отмазки. Я для себя вывел такую формулу - не стоит гнаться за каким-то идеалом, не стоит писать идеальных сценариев и придумывать идеальный кадр - его можно никогда не придумать. А вы потеряете очень много времени. Если есть желание что-то сделать - идите и начинайте делать. Пусть это будет не очень хорошо и качественно, но вы наберетесь опыта и будете понимать, куда вам дальше двигаться, поймете, ваше это или не ваше».

Он рассказал, что идея короткометражки «На ощупь» родилась как пазл - из любимого фильма «21 грамм» любимого режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, из разрозненных каждодневных впечатлений и лейтмотивов, на которые не сразу обращаешь внимание. Например, выбор актера Николая Зверева на главную роль состоялся в день его именин, в День святого Николая. А в момент съемок ключевых сцен в доме проходили самые настоящие роды - мальчика, родившегося в тот вечер, родители, владельцы дома, назвали Коленькой. Поневоле и подумаешь - не все случайно в нашей жизни.

Андрей Буянов: «Я постоянно нахожусь в поисках сценариста: важно, чтобы человек был не только профессионалом, но и чтобы он был с тобой на одной волне. Каждый человек видит по-разному, и важно найти своего единомышленника. Если вдруг среди вас есть сценаристы, есть готовые сценарии - буду рад почитать. Присылайте, будем снимать вместе! У нас сейчас уникальное время, когда можно снять кино просто на телефон. Раньше это было невозможно, кино было дорогостоящим процессом, снимали на крупных студиях. Сейчас все проще в техническом плане, уже даже полнометражное кино снимают на телефон. Так что главное - хорошая, сильная история, которых очень мало».

На бис

Не стоит думать, что обсуждение прошло как по маслу - оно получилось живым и полемичным. Кому-то показалось, что формат короткометражки маловат для глубины выбранной темы, кто-то предлагал даже снять продолжение или укрупнить отдельные сюжетные линии.

«Впечатляющий фильм! - озвучивает свое мнение один из зрителей. - Нельзя говорить о том, что он длится всего лишь 13 минут. У меня нет ощущения, что это короткометражка. Мы как будто посмотрели полнометражный фильм. Ощущение сравнимо с фильмом «Офицеры», который кажется многосерийным, потому что в нем отражается целая жизнь людей. Здесь так же». С ним согласна псковичка Юлия Никифорова, также недавно презентовавшая свой короткометражный фильм «Никто не забыт?»: «Ваш фильм мне понравился емкостью, концентрированностью». 

«Вы попали в точку с выбором актеров, - берет слово моя соседка Любовь Георгиевна. - Спасибо вам за лаконизм. Не нужно продолжений - человек должен на этой ноте остановиться».

Заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой с благодарностью вспоминает, как благодаря Андрею Буянову не «схлопнулся» пять лет назад псковский фестиваль, который теперь уже приобрел уровень всероссийского мероприятия. На тот момент студент Псковского колледжа искусств, Андрей сумел сорганизовать людей и обеспечить приток новых заявок. В этом году на кинофестиваль прислано 108 фильмов. «Для маленького Пскова это шок, - говорит Олеся. - Потому что за одним фильмом стоит множество людей из разных городов. Если бы Андрей не пришел в нужный момент, этого бы не было».

«Фильм такой крутой, я под впечатлением, - это уже продолжает седовласая дама из центра зала. - Вы меня поразили: сохранили человеческое в эпоху роботов. Такой современный молодой человек - и так тонко чувствуете!»

Нашлись теплые слова для команды фильма «На ощупь» и у директора Псковского колледжа искусств Зинаиды Ивановой: «Первое ощущение от картины - хочется посмотреть ее еще раз. Борис Пастернак когда-то написал: "Единственная новость, которая всегда нова, - это талант". Счастье и наслаждение, мало с чем сравнимое - наблюдать за тем, как этот талант на твоих глазах растет и развивается. Я уверена, что мы будем гордиться всерьез Андреем». Как член комиссии Псковской области по проведению конкурсного отбора организаций кинематографии, претендующих на рибейты, Зинаида Иванова отметила, что если когда-нибудь Андрей решит снимать полнометражный фильм в родном регионе, комиссия с радостью примет его на рассмотрение.

Зинаида Иванова: «Документы по рибейту уже опубликованы, в том числе распоряжение администрации Псковской области и соответствующий приказ Комитета по культуре. Комиссия уже работает. Пока мы не имеем права говорить о том, что там происходит. Соискатели есть - это самое главное. Среди соискателей есть очень известные имена. Это российские кинорежиссеры, но известные всему миру».

Кино закончилось - да здравствует кино!

По словам режиссера фильма Андрея Буянова, после премьеры «На ощупь» отправится штурмовать многие известные кинофестивали. В ближайших планах подающего надежды студента - работа над коротким метром. «В настоящий момент я работаю над новым сценарием, параллельно ищу сценариста, - говорит Андрей. - Есть несколько вариантов сюжетов, которые мне интересны. Буду выбирать».

Что касается полнометражного кино, то оно ждет своего часа: через два года Андрей заканчивает институт, именно тогда ему и придется выбрать дальнейший путь. «Не будешь же всю жизнь короткометражки снимать! Надо уже замахиваться потихоньку и на масштабные замыслы!» - считает режиссер. Он объясняет: в киносфере многое зависит от знакомств в хорошем смысле слова. На протяжении учебы надо знакомиться с продюсерами, операторами, сценаристами. Кинематограф - это та сфера, где постоянная работа есть только у великих людей, в остальных случаях - профессионал работает от проекта к проекту. «Дело непостоянное, но интересное», - констатирует Андрей.

О специфике кинематографа говорит и Галина Бокашевская. Мы спрашиваем о том, что дало ей участие в студенческом проекте. И с удивлением слышим: «Далеко не каждая работа с новым режиссером и группой дает рост. Бывает, мало что приобретаешь, работаешь на прежних ресурсах и образах. Зачастую из-за нехватки времени режиссер даже не разговаривает с актерами. А в данном случае Андрей, конечно, знал каждую сцену, значение каждого жеста, была разработана вся экспликация. Он влюблен был в свой материал».

По словам артистки, роль дала ей многое. Прежде всего - опыт. «Это тяжелая роль, она меня держала за горло практически год, - поясняет Галина. - Мне от нее было не отойти. Я теперь осталась, как раненый человек - я знаю, что это за проблема, как живут эти люди. Как будто знаю скрытую их тайну. Но если бы даже я не была знакома с героиней - я бы все равно снималась в картине. Это студенты, откуда у них деньги? Для меня это не первый опыт участия в студенческом проекте, я играла у Антона Сиверса в ленте "Яблочки". А теперь уже какой Антон стал! Потом я у него еще в "Сестрах" снималась. Андрей Буянов действительно молодец. У него большое будущее».

И с юмором рассказывая о том, как впервые встретилась с Андреем в «Додо-пицце», Галина Бокашевская обещает: «Если позовет меня в полнометражку, я буду рада. Я уже хочу!»

***

Наверное, зрители, которые сетовали на непродолжительность фильма, имели ввиду все же не только потенциал полного метра в 13-минутной ленте. Думается, им просто хотелось продлить момент наслаждения настоящим искусством, которого, к сожалению, нам сейчас очень не хватает.

«Ленфильм-клуб», возможно, воспользуется этой жаждой и действительно организует в «Смене» большой показ короткого метра Андрея Буянова. По крайней мере, эта идея прозвучала во время обсуждения картины «На ощупь». Будем надеяться - всем сердцем! )

Фото: Владимир Забияко

Съемочная группа фильма «На ощупь» благодарит за помощь в организации показа:

- Администрацию Псковской области

- Киностудию «Ленфильм»

- Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги»

- Кино-развлекательный центр «Волшебный город»

И лично директора Псковского областного колледжа искусств Зинаиду Николаевну Иванову, куратора псковского «Ленфильм-клуба», художественного руководителя творческого объединения «Четыре согласных» Антона Ковальского, а также члена Союза краеведов России Андрея Таскаева за чудесную авторскую экскурсию по Пскову, которую он провел для съёмочной группы.

Теги: #кино #Ленфильм-клуб
Источник: Псковская Лента Новостей
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