Культура

Руководство «Ленфильма» надеется восстановить кинопроизводство до конца года

Руководство киностудии «Ленфильм» рассчитывает до конца года возобновить кинопроизводство и рассчитаться по долгам в соответствии с утвержденной программой оздоровления до 2025 года. Об этом сообщил замгендиректора компании Константин Федоровский.

По его словам, на первом этапе программы, в 2020 году, студия получит финансовую поддержку, выделенную по поручениям президента, выплатит долги, счета ее будут разблокированы и возобновится кинопроизводство, сообщает «Интерфакс».

«Пока ощутимых результатов исполнения поручений нет, но мы надеемся, что реальный результат будет осенью», - сказал Федоровский.

На последующих этапах планируется наполнение производственной деятельности киностудии содержанием, загрузка съемочных мощностей, формирование нового культурного пространства, творческой лаборатории, отметил Федоровский. Он рассчитывает создать при студии молодежную лабораторию, проводить мастер-классы, наладить сотрудничество с профессиональными вузами.

В 2024 - 25 годах киностудия рассчитывает создать новое культурное пространство.

«У нас есть в распоряжении уникальное пространство, которое закладывалось в планировке еще в 1914 году: между Каменноостровским проспектом и Кронверкской улицей по территории "Ленфильма" есть сквозной проезд, который еще в те годы планировался как пассаж "Аквариум". Мы хотим его реализовать как пешеходную, музейную и выставочную зону», - рассказал замгендиректора. Для выполнения всех этих задач потребуется финансовая помощь правительства и администрации региона, а также спонсоров.

Исполняющая обязанности директора «Ленфильма» Инесса Юрченко уточнила, что проект культурно-выставочного пространства находится в разработке, здания, которые планируется использовать, находятся в зоне ответственности городского комитета по охране памятников. Киностудия ждет ответа от комитета, чтобы разработать проект более детально.

По словам Юрченко, уже началась работа по обустройству небольшого уличного культурного пространства в границах пассажа, которое не затрагивает находящиеся под охраной здания. Проект получил название Kino Corner, формат - культурно-событийное пространство. Там с 15 августа по 30 сентября каждые выходные будут проходить мастер-классы, концерты, спектакли, кинопоказы, лекции, творческие встречи. Перед открытием пространства группа граффитистов распишет два фасада киностудии, будет создано несколько арт-инсталляций.

Руководитель киностудии отметила, что «Ленфильм» ставит перед собой задачу полноценного возобновления кинопроизводства, а также привлечения инициативной молодежи.

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Говоря о финансовом состоянии киностудии, Юрченко рассказала, что долг «Ленфильма» перед банком ВТБ на сегодня составляет 2,2 млрд рублей (около 1,5 млрд рублей - кредит, около 700 млн рублей проценты по кредиту), есть также долги по налогам, коммунальным платежам, а также по искам, которые студия проиграла, поскольку не платила за выполненные работы.

По ее словам, в коллекции «Ленфильма» около 2000 картин. С 2009 года 1714 из них находятся в пользовании по лицензионному договору у компании «Твин СП». В то же время "Ленфильм" переподписал соглашение с Госфильмофондом на остатки коллекции с более выгодными для студии условиями, а также вернул интернет-права на коллекцию.

Юрченко отметила, что на студии в производстве находятся две картины - «Воздух» Алексея Германа и «Учености плоды» Игоря Угольникова.

Кредит от ВТБ «Ленфильм» взял в 2013 году под госгарантию. В августе 2019 года председатель совета директоров студии Федор Бондарчкк попросил у президента Владимира Путина помочь компании получить госсубсидии для погашения долга по кредиту.