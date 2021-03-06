Культура

Проект реставрации некрополя Пушкиных-Ганнибалов проходит экспертизу в Петербурге

Проект реставрации некрополя Пушкиных-Ганнибалов проходит экспертизу в Санкт-Петербурге. Если позволят результаты гидролого-геологических исследований, памятник приведут в порядок уже к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня 2021 года, сообщается в инстаграм-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Ведутся работы по созданию проекта реставрации Святогорского монастыря XVI века, на территории которого находится некрополь. Сейчас проводятся комплексные предпроектные научные работы.

«Максимально мы хотим сейчас проработать и понять, что у нас происходит с проектом, учесть замечания пожелания пользователя. Это очень важно. Это, во-первых, прерогатива закона и нужно понимать, как мы двигаемся», - отметил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» Денис Василенко.

Главные пользователи — Пушкинский музей-заповедник и Псковская епархия. Святогорский мужской монастырь — действующий. холм, на котором находится некрополь, начал оползать после бомбардировки монастыря в 1941 году. Храм фашисты пытались взорвать дважды. Заминированный ими памятник был спасен ценой жизней двадцатилетних саперов. Они погибли при обезвреживании вынесенных в безопасное место противотанковых мин и фугаса. После войны был зафиксирован крен памятника 12 градусов.

Реставрация требуется и собору Успения Богородицы XVI века. «В предыдущей реставрации были совершены большие ошибки технологические и вот сейчас заново проектируется переделка крыши. Вот вы видите, что зеленые стены. Это потому что неправильно падает вода», - заметил игумен Святогорского монастыря Василий Бурков.

Идет разработка эскизного проекта реставрации. Автор — псковский архитектор Евгений Иванов. Исследуется территория монастыря с целью ее регенерации и восстановления архитектурного ансамбля обители.