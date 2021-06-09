Культура

Ольга Тимофеева о реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области: Есть к чему стремиться!

С 2019 года в Псковской области реализуется национальный проект «Культура». Даже в непростой, пандемийный, 2020 год региону удалось выполнить его на 100%. О том, что сделано в муниципальных регионах по профильному нацпроекту и что еще предстоит, как Псковская область собирается решать кадровый вопрос в учреждениях культуры, читайте в интервью председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой.

- Ольга Александровна, национальный проект «Культура» реализуется на территории нашего региона третий год. Расскажите о направлениях (или так называемых подпроектах), которые работают в области.

- Первое — это реконструкция и капремонты сельских домов культуры детских школ искусств и музыкальных школ. Второе — улучшение материально-технической базы учреждений культуры. Создаются виртуальные залы, реализуется подпроект по модельной библиотеке. Один из законодателей данного проекта — Псковская областная универсальная научная библиотека. Еще одно направление — обновление музыкальных инструментов в ДМШ. Многие музыкальные школы региона получили дополнительное финансирование, и теперь у них есть инструменты, покупку которых они раньше не могли себе позволить. Стоит отметить и приобретение автоклубов. Их приобретено 8, в этом году планируется столько же. Есть еще подпроект «Творческие люди», о котором я скажу попозже. Если говорить про финансовую сторону, в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Культура» Псковской области было выделено 43 млн рублей, в 2020-м — 87 млн рублей, а в текущем — уже 136.

- Хорошее наращивание объема. Как говорится, денег никогда много не бывает. А вам хотелось бы больше?

- Безусловно. Большинство сельских домов культуры и районных музеев уже требуют значительных финансовых затрат. На данный момент на территории Псковской области насчитывается 633 объекта культуры, находящихся в муниципальной собственности, и когда мы говорим о том, что в нацпроект «Культура» заявлено 5-9 объектов, мы понимаем: есть к чему стремиться. Большая часть наших объектов культуры требуют вложений на ремонт и модернизацию.

- Ольга Александровна, вы упомянули подпроект «Творческие люди», который предусматривает, в том числе, концерты. Насколько коронавирус отразился на его реализации и реализации нацпроекта «Культура» в целом?

- По итогам 2020 года план реализации нацпроекта по этому подразделу был выполнен. Сюда входит и фестиваль русской музыки, и Пушкинский театральный фестиваль. Как вы знаете, оба проведены. Понятно, что мы сдвинули сроки, что наполняемость зала не стопроцентная, как хотелось, но свои обстоятельства накладывает ситуация с коронавирусом.

- Сейчас разрешена наполняемость зала 75%. Это, конечно, не 100%, но наверняка учреждениям культуры теперь дышится легче.

- Да, это шаг вперед. 75% - это с учетом тех, кто приходит по семейным или групповым абонементам. Зрители должны об этом знать. Потому что иной раз спрашивают, «а почему вы нас рядом не посадите?». А на самом деле есть определенные ограничения, и их надо понимать и принимать. Будем надеяться, что массовые мероприятия в скором времени вновь будут проходить без ограничений.

- Сказался ли коронавирус на строительных и ремонтных работах, проводимых в рамках «культурного» нацпроекта?

- Реализация нацпроекта у нас, как я говорила, 100%. То есть по целевым показателям мы нацпроект выполнили. Сейчас у нас на контроле 4 объекта, которые вошли в нацпроект. Есть не связанные с коронавирусом объективные причины, влияющие на темпы реализации нацпроекта. Это, в частности, прохождение госэкспертизы. Но это стандартная ситуация, и, я надеюсь, что в этом году мы тоже исполним все целевые показатели и будем двигаться только вперед.

- Еще пару лет назад у псковских чиновников был проблемы с бумажной стороной реализации практически всех нацпроектов. Не успевали, не могли спланировать наперед, уложиться по срокам, очень медленно входили в темп. Насколько сбалансированно в этом смысле сейчас идет реализация нацпроекта по вашей сфере?

- Заявочная кампания уже прошла. В мае мы направили в Минкульт заявки и по детским школам искусств, и сельским домам культуры региона. Сейчас у нас работает слаженная команда — по разным направлениям мы формируем группу, которая контролирует прохождение проекта - от его начала и до завершения строительных работ.

- То есть отладка механизма межведомственного взаимодействия произошла. Это радует. Давайте поговорим теперь об основных задачах на текущий 2021 год: средства, какие направления будут реализованы.

- Хочу сказать, что на капремонт и реконструкцию районных домов культуры в Псковской области выделено более 30 млн рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Эти средства пойдут на реконструкцию дома культуры в Смуравьево (Гдовский район), Усвятской музыкальной школы, стругокрасненского дома культуры. Еще один проект — Детская школа искусств в Невеле. Музыкальную школу в Усвятах планируем принять после ремонта к 15 июля. Таким образом, объект будет готов к 1000-летию Усвят. Остальные объекты — до конца года.

- Ольга Александровна, в реализации любого проекта важно наладить взаимодействие с подрядчиками. Понятно, что их определяет 44-й федеральный закон, но как в сфере культуры сформировалась группа исполнителей?

- Что касается проектных работ, это проектировщики из других городов. Что касается строительных и ремонтных работ, чаще всего это местные подрядчики. Большую нагрузку несет управление капитального строительства — оно осуществляет как строительный контроль, так и взаимодействие с проектировщиками. Страхует нас, огромное им спасибо. Очень хорошо отлажено внутреннее взаимодействие. Я очень довольна.

- Несколько лет назад в Псковской области сельские клубы превратили в некие многофункциональные центры, где сконцентрировались творческие коллективы, библиотеки, кинозалы. Насколько, на ваш взгляд, рационально было делать из сельских клубов единый центр притяжения?

- Вообще это общемировая тенденция, а не наше ноу-хау. Это реализуется лет 10. На самом деле это очень удобно, когда родители и дети приходят в одно место. Родители, например, идут в библиотеку, а дети занимаются танцами. Экономически это тоже для учреждения культуры выгодно. Сокращаются коммунальные расходы, которые несут учреждения, расходы на обслуживающий персонал. Кстати, в 2023 году многофункциональный культурный центр будет построен в Пскове. В рамках нацпроекта мы получим более 130 млн рублей.

- А место определено?

- Да, на Запсковье, на улице Юности. Этот микрорайон развивается, объектов культуры там нет, поэтому построить там такой центр будет целесообразно. И земельный участок позволяет. Центр будет построен по одному из восьми проектов, разработанных министерством культуры. Сейчас работаем над привязкой проекта к местности. Как только сделают проектирование, покажем, как это будет выглядеть.

- А можно будет в этом центре проводить концерты? Площади позволяют? Ведь, по сути, у нас в городе всего три объекта, где концерты проводятся: филармония. ГКЦ и Дом офицеров.

- Там планируется небольшой концертный зал — на 150 мест. Основная задача этого многофункционального культурного центра — кружковая работа.

- Понятно. Модельные библиотеки – это еще одна значимая часть нацпроекта «Культура», благодаря которой просто библиотека превращается в современный инфоцентр. Приведите примеры реализации таких проектов в нашем регионе.

- Псковская областная библиотека — наш флагман и разработчик модельного стандарта. В 2020 году в рамках нацпроекта модельными стали три библиотеки: Островская, Порховская и библиотека в микрорайоне Любятово. На реализацию этого направления было выделено около 25 млн рублей. На них приобретается современное мультимедийное оборудование, создаются компьютерные классы и, что немаловажно, в таких библиотеках создаются комфортные условия для маломобильных граждан. И это не только пандусы. Целый ряд условий предусмотрен и для людей с нарушением зрения. Модельный стандарт хорошо разработан и все, что можно, в нем учтено.

Подпроект по модельным библиотекам также предусматривает студию звукозаписи, 3D-принтеры. Главная задача библиотек сейчас — привлечь детей и молодежь, поэтому там открываются молодежные дискуссионные клубы, проводятся различные мастер-классы. За период работы обновленной областной библиотеки поток читателей увеличился в десятки раз, в том числе по молодежи. ПОУНБ вошла в список лидирующих по внедрению креативных индустрий в сфере культуры. Вы же видели нашего робота Сережу? Мы понимаем: это то, что нужно для того, чтобы молодежь посещала библиотеку. Библиотека — это источник проверенных знаний, поэтому так важно молодое поколение туда привлечь.

- Люди идут, в частности, на красивый ремонт, современную технику. Это некий «крючок» для привлечения их к чтению.

- Конечно. Но модельная библиотека — это не только ремонт и оборудование. Это еще и встречи с творческими людьми, комплектование фондов, оцифровка материалов. Псковская область в этом плане лидирует. Оцифровке подлежат уже районные газеты. Наша задача - сделать так, чтобы в любом уголке региона человек мог получить доступ к информационному ресурсу.

В этом году у нас будет открыто три модельных библиотеки — в Пскове, Печорском и Порховском районе. В Порховском — уже вторая по счету. В прошлом году она была открыта в Порхове, а в этом году откроется в Полоное.

- Кстати, а как вы выбираете районы для реализации тех или иных проектов? Некоторые руководители комитетов говорят: кто раньше встал, того и тапки. Кто раньше из руководителей муниципалитетов заявился и сказал, что «у нас есть документы и есть понимание, что мы хотим», - тому и приоритет. У вас так же? Или какая-то другая методика?

- Прежде чем направить документы в министерство культуры, мы просматриваем пакет документов, который поступает из муниципальных образований. К заявочной кампании допускаются только те муниципалитеты, у которых собран весь пакет документов. А если он неполный, смысл его направлять, если будет отказано? Мы заявляем всех, у кого собран весь пакет документов, а конечное решение принимает министерство культуры. Многое еще зависит от возможностей муниципалитетов в рамках подготовки проектно-сметной документации — в это тоже большие средства вкладываются.

- А как вы ускоряете механизм участия муниципальных образований в нацпроекте? Как заставляете не очень инициативных коллег более активно работать?

- Инициативы на самом деле очень много. Просто не всем муниципальным образованиям удается привлечь финансы, чтобы изготовить проектно-сметную документацию. Это затратное мероприятие. С каждым из глав мы встречаемся, проговариваем. Все они настроены привести в надлежащий вид музеи, библиотеки и дома культуры, настроены, чтобы жители получали нормальный уровень услуг. Поэтому объектов подается на участие в нацпроекте очень много. Сейчас проводится инвентаризация всех объектов культуры, и к следующей заявочной кампании мы подойдем совсем с другими цифрами — не с 10 объектами.

- Ольга Александровна, насколько остро стоит проблема кадров в сфере культуры Псковской области? Есть ли механизмы привлечения молодежи и помогает ли решать этот вопрос нацпроект или какая-либо государственная или региональная программа? Согласитесь, культура без талантливых каров существовать тоже не может.

- Конечно, дефицит кадров есть у нас. Говорим мы об этом давно, и Минкульт разработал проект федеральной программы «Земский работник культуры». Заработает она с 2022 года и будет действовать до 2027 года. В соответствии с ней к нам в сельскую местность могут приехать 145 работников культуры. Им полагается единовременная выплата в 1 млн рублей. Общий бюджет реализации проекта будет складываться из федерального и регионального финансирования.

- Вы ранее упомянули об интересном проекте «Творческие люди».

- Да, и это не только реализация крупных фестивалей и конкурсов, но и повышение квалификации работников культуры. В этом году 183 работника культуры повысят свою квалификацию в центрах непрерывного образования. Причем эти центры существуют при федеральных учреждениях. Российская государственная библиотека, академия хорового искусства, институты культуры в Москве, Петербурге и Казани, академия русского балета — по всем направлениям. За 5 месяцев текущего года половина работников культуры уже прошла обучение.

В данном подпроекте участвуют все муниципальные образования. Единственным профессиональным учреждением Псковской области, которое выпускает специалистов в сфере искусства, является Псковский областной колледж искусств. Есть у нас программа трудоустройства выпускников, по которой мы системно работаем, понимая кадровый дефицит в каждом районе. Но, опять же, надеемся, что программа «Земский работник культуры» позволит нам привлекать и специалистов из других регионов.