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Валентина Понизовская о главном в работе, планах и плюсах муниципальной реформы

21.11.2024 16:31|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается реализация муниципальной реформы. В то время как главы пока не преобразованных районов один за другим заявляют о желании пойти по пути первопроходцев, те уже подводят первые промежуточные итоги и охотно делятся опытом с коллегами. Красногородский район был преобразован в муниципальный округ больше года назад и стал одним из первых участников реформы местного самоуправления. Как она работает на практике? Каких результатов удалось достичь за это время? Что в ближайших планах? Об этом и многом другом в интервью радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказала глава Красногородского муниципального округа, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская. 

 

- Валентина Владимировна, скажите, пожалуйста, не пожалели ли о преобразовании в муниципальный округ? Оправдались ли ваши ожидания? Обоснованными ли оказались тревоги, о чем некоторые говорили в самом начале?  

- Наш район в числе пилотных восьми муниципальных образований в 2023 году принял решение о преобразовании. Это было вынужденное решение... 

- Вы говорите - вынужденное? 

- Вынужденное, потому что сельские поселения на тот момент уже испытывали сложности в работе. Финансовые сложности, сложности в подготовке нормативной базы, в формировании собрания депутатов. Наш регион ведь не был первооткрывателем в этой сфере по округам. Мы же тоже уже подсмотрели, в хорошем смысле слова. У соседей мы видели, как это все происходит. Поэтому и решились идти в составе пилотных проектов, пилотных районов. Хочу сказать, что не просто складывается работа в этом году. Но мы легкого пути и не ожидали. Любая реформа всегда подразумевает определенные проблемы и сложности при переходе. Самое главное: точно не стало хуже. Реформирование сказалось на работе администрации. Потому что, действительно, существовали кадровые проблемы. Самое главное – это кадровая проблема. Организация структуры управления находится ещё в стадии формирования, при этом наши жители как обращались в территориальное управление, имели возможность по всем вопросам туда обратиться, они так и обращаются. 

- Как именно преобразование района в округ изменило модель управления муниципалитетом? Вам, как руководителю, хватает полномочий? Как выстроена работа с депутатским корпусом, который теперь вас назначает?  

- Начну с вопроса формирования депутатского корпуса. Во-первых, я очень признательна нашему депутатскому корпусу, что они оказали мне доверие на выборах, и 100% наших депутатов проголосовали за мою кандидатуру. Меня это обязывает ко многому - работать еще лучше, работать с полной отдачей, как я стараюсь работать всегда. Мне было очень приятно, что депутаты в меня верят. Депутатский корпус, который у нас сформирован, профессиональный. 

- Популистов много - или всё больше люди дела? 

- Нет, у нас люди дела. Депутаты даже с многолетним стажем работы в этой сфере. Они неравнодушны к тому, что у нас происходит, а это самое главное.  

- А вам-то полномочий хватает?  

- Полномочий - хоть отбавь. Главное, чтобы они все были финансово подкреплены. Недостатка полномочий точно нет.  

- Ваши маневры, как главы, не сузились? Или даже расширились? 

- Конечно, расширились. Во-первых, если раньше определенные полномочия  исполняли сельские поселения и где-то мы смотрели так, что это должен исполнить глава сельского поселения, то теперь понимаем, что это все пришло в одну единую точку. И за все отвечает администрация округа. Хочу сказать, что даже по опыту этого года мы многие проблемы уже смогли решить. Проблемы, которые годами не решались в сельских поселениях - не из-за того, что глава сельского поселения не хотела решать, а из-за того, что финансов не хватало на решение этих проблем. А сейчас аккумулируем денежные средства. У округа другие финансовые возможности, поэтому мы уже смогли реализовать финансово затратные мероприятия.  

- Например?

- Решили вопрос по водоснабжению в деревне Лукино. Там годами была проблема. Так, частями, ремонтировать удавалось. А сейчас мы эту проблему решили. Решили проблему в поселке по водоснабжению одного микрорайона, как мы говорим, «Черемушки». Да, мы закупили новое, дорогостоящее оборудование, но это того стоит, потому что люди получили тот напор воды, который бы желали.  А для нас самое главное, когда мы делаем счастливыми людей. Это кажется пустяк, но люди благодарны за это. А для нас это самая главная оценка в работе, когда люди улыбаются и говорят спасибо.  

- Кадровые вопросы, финансовые маневры — это то, что стало несколько проще. При этом, вы, главы первых восьми «пилотников», как будто стесняетесь говорить, что кадры-то на самом деле никуда не делись. И те активные граждане, которые были в волостях, остаются - и они взаимодействуют с вами. Но ведь есть еще одна возможность, о которой говорили на старте при преобразовании районов в округа, - возможность участвовать в грантовых конкурсах, в федеральных программах, там, где существует ограничение по численности населения.  Вы учитываете это в своей работе?  

- Да, обязательно. Но это уже следующий этап. По этому году у нас не получилось, потому что нам необходимо было решить проблемы поселений, даже в плане исполнения решений судов. Это легло таким тяжким бременем на бюджет округа, но мы вынуждены были исполнить решение судов. Поэтому не получилось по этому году у нас участвовать в программах, получая гранты. Но это самое главное для нас направление в работе, и это один из главных ресурсов возможности получения дополнительных средств в бюджет округа. Округ может позволить себе софинансирование, а сельское поселение, не каждое сможет позволить.  

- В чем видите основные достоинства новой управленческой модели?  

- Как вы уже сказали, это действительно широкий маневр, но в то же время и ответственность. Ответственность главы округа, администрации округа. За то, чтобы наши люди получали качественные услуги, жили в комфортных условиях. 

- Поддержка региональных властей, правительства области, губернатора, депутатов регионального парламента - в чем конкретно она выражается в последний год после преобразования? Стоит ли делить - до преобразования, после преобразования?  

- На протяжении предшествующего года перед переходом мы чувствовали поддержку - моральную и в плане консультирования. Это тоже очень важно. Само собой есть и финансовая поддержка, которую мы постоянно получаем от правительства области, от губернатора области. Без неё никогда мы не обойдемся. Нам очень сложно.  

- Подготовка к отопительному периоду - это было субсидирование? 

- Конечно. В рамках подготовки к отопительному сезону мы получили дополнительные средства. Подготовка к отопительному сезону шла в непростых условиях. Мы из двух теплоснабжающих организаций создали одно. Да, получилось так, что теперь у нас наше муниципальное предприятие полностью обеспечивает теплоснабжение наших жителей. Финансовая поддержка была очень важна, и она нам позволила отремонтировать крышу в одной котельной. В четырех котельных мы произвели внутренний косметический ремонт - фасады ремонтировали, отмостки, установили новую домовую трубу. Помимо этого, за счет экономии, образовавшейся в результате торгов, мы еще смогли приобрести дополнительное оборудование, насосы, колосники, что тоже очень важно. Я уверена, что отопительный сезон мы пройдем без каких-либо катаклизмов.  

И при всех организационных проблемах нам удалось быть одними из первых, если быть более точными, четвертыми. Мы получили паспорт готовности.  

- В текущем сезоне на территории округа реализован инициативный проект. Он отличается от, допустим, ТОСовского гранта большим объемом финансовых средств, но и большей ответственностью, потому что, как правило, берутся такие более фундаментальные вопросы, чем ТОС.

- Да, в этом году мы реализовали инициативный проект по реконструкции хоккейной коробки. Конечно, может возникнуть вопрос: почему именно эта инициатива была граждан? Проблем-то достаточно, надо быть честными, а вот именно население инициировало этот проект. Несмотря на то, что у нас небольшой поселок, тем не менее хоккей у нас очень развит. Хоккейная коробка построена еще в давние советские времена. Всегда пользовалась спросом, вот таким активным участием наших жителей - и маленьких, и взрослых. При этом пришла в плачевное состояние. А хоккейный спорт развивается. Хочу с гордостью сказать, что у нас три команды хоккейных, теперь уже даже четыре. И маленькие, и хоккейная команда «Красный город», и две любительские хоккейные команды в дивизионе «Любитель 40 плюс». Теперь, с этого года, уже образовалась хоккейная команда. «Любитель 50 плюс».  

- А капиталоемкость этого инициативного проекта какова?  

- В целом чуть побольше 4 миллионов.  

- Всё ли удалось реализовать, люди довольны?  

- Удалось реализовать. 31 октября была приемка. Хочу поблагодарить нашего подрядчика. Было непросто подготовить проект. Конечно, мы инициативной группе помогали готовить. Понимаем, что меняется ценник. Проект готовили в прошлом году, реализовываем в этом. Но спасибо подрядчику - все сделал очень достойно, качественно и в срок. Надеюсь, что наша хоккейная площадка будет таким излюбленным местом отдыха, притягательным местом и для нашей молодежи. Мы будем свои результаты только подтверждать. Потому что наши хоккеисты - и маленькие, и средние, и взрослые - всегда на уровне региона в числе лидеров. Более того, в сезоне 2021-2022 года наша хоккейная команда «Красный город» стала чемпионом Псковской области. Любительская команда - участница Ночной хоккейной лиги, «Любитель-40 плюс», представляла наш регион на всероссийском турнире в городе Сочи. Поэтому нам никак нельзя планку опустить, мы только должны развиваться и развиваться.  

- Давайте поговорим о ТОСах? 

- ТОСы - это теперь это наши помощники, коллеги, единомышленники. Представить свою жизнь без них на территории района просто невозможно. Есть ТОСы очень активные. Есть те, которые поскромнее работают, но тем не менее все активно работают. В этом году наши ТОСы реализовали пять проектов, выигравших в областном конкурсе. И, конечно, даже при более чем скромном бюджете нашего округа мы не можем не поддержать наши ТОСы. Уже второй год мы организовываем свой муниципальный конкурс проектов ТОС. Ведь это проблемы местного значения. Если мы не можем выделить средства из бюджета округа на решение этих проблем, значит, мы должны помочь ТОСу, а ТОС помогает нам в решении этих вопросов. Проблемы благоустройства, проблемы установки контейнерных площадок, сельские клубы мы сейчас потихонечку ремонтируем благодаря такому активному влиянию ТОСов. Но если говорить о нашем ТОСе «Платишино», то это уже особенный ТОС. На протяжении трех лет наши ТОСы среди сельских поселений одерживают победу и лидируют в областном конкурсе на лучшее территориальное общественное самоуправление.  Также у нас третий год подряд проходит «Гусельный фестиваль» на территории деревни Платишино. Руководитель ТОСа, Надежда Ивановна, такой неравнодушный человек, прям глаза горят, такая искра, - она смогла создать команду единомышленников. Все началось с того, что история Граинской стороны, там, где жили старообрядцы, теперь, ее можно увидеть в комнате народного быта. То, что создано руками жителей деревни Платишино. Конечно, это все привлекло внимание, и благодаря поддержке правительства нашего региона, Центр народного творчества именно эту площадку выбрал для проведения ежегодного гусельного фестиваля. С каждым годом масштабы становятся все больше и больше. И как это приятно, что нас посещают известные исполнители. Вот в этом году у нас была Ольга Глазова, российский музыкант, профессиональный гусляр, Ольга Алексеева, солистка Государственного оркестр «Гусляры» Московской областной филармонии, Константин Шаханов, композитор-музыкант и один из лучших исполнителей на звончатых гуслях в России.

Я уже не говорю о коллективах, которые приезжают к нам из областного центра. Очень много гостей даже из других регионов. Поэтому приглашаем всех к нам в августе.  

Беседовала Любовь Кузнецова

Теги: #ТОС #реформа #муниципальный округ
Источник: Псковская Лента Новостей
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