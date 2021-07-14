Культура

В Порховском районе реставрируют крепость

Реставрация ансамбля Порховской крепости идет в муниципалитете. Подрядчик работ — ООО «ТИКТОН». Сейчас на объекте трудятся более 20 работников этой фирмы. Также на прошлой неделе приступили к работе 9 специалистов бригады субподрядчика, которые трудятся на участке от Малой башни до Водяных ворот. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

Кладка стены от Никольской до Малой башни с наружной и внутренней стороны готова примерно на 90%. Сейчас завозят материал для возведения кровли этого участка. Стена от Никольской до Средней башни по внутренней стороне сделана примерно на 80%. На днях начались работы с наружной стороны этого участка.

Восстанавливают ширину прясел. Перед основными работами по реставрации кладки старый известняк моют водой, затем обрабатывают противобактериальными средствами. В конце отреставрированные участки обрабатывают гидрофобным (водоотталкивающим) средством.

Работы по установке нового деревянного каркаса купола на Никольской башне находятся на завершающей стадии (80%), в дальнейшем каркас будут обшивать металлом (предположительно, бронзой).

Также открыта старая кладка стены Никольского захаба, которую будут наращивать в высоту.