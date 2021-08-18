Культура

Всероссийская акция «Ночь кино 2021» пройдет в Псковской области

На площадках домов культуры в 13 районах Псковской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино 2021» 28 августа, которая стала уже традиционным событием и проходит ежегодно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в рамках акции на площадках со свободным доступом для всех гостей планируется демонстрация трех российских фильмов. В программу показа включены одни из самых значимых российских картин 2020 и 2021 годов: «Огонь» (режиссер Алексей Нужный), «Конек-горбунок» (Олег Погодин), «Пальма» (Александр Домогаров-младший).

Организаторы акции - Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) и министерство культуры России. В Псковской области «Ночь кино» пройдет при поддержке регионального комитета по культуре.

Всероссийская акция «Ночь кино» приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. С 2016 года акция стала традиционным ежегодным кинособытием во всех субъектах Российской Федерации

Акция пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В районах Псковской области событие можно будет посетить бесплатно, однако, потребуется заблаговременная регистрация в связи с ограниченным числом мест.