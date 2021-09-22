Культура

Псковичей приглашают на обучение в «Киношколу»

Прием заявок на обучение в «Киношколе» в рамках областного фестиваля короткометражного молодежного кино «Киномания на Великой» открыт до 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Ряд бесплатных занятий пройдут в октябре по четырем направлениям: сценарное мастерство, режиссура, операторское искусство и монтаж. Стать их участниками смогут жители Пскова и Псковской области.

Так, занятия по режиссуре и сценаристике будут проходить в онлайн-формате для всех участников, а мастер-классы по операторскому искусству и монтажу для жителей Пскова будут очными, а для участников из области – удаленными.

Те, кто будет посещать занятия и выполнит итоговое занятие от преподавателя, получат сертификаты о прохождении курса по выбранному направлению. Участник может посещать занятия по нескольким направлениям.

Организаторы выражают надежду, что участники «Киношколы» получат достаточное количество знаний и умений, чтобы снять свой короткометражный фильм и принять участие в конкурсе «Киномания на Великой».

Всех, кто хочет стать участником, необходимо заполнить форму по интересующему направлению:

Организационный комитет просит открыть личные сообщения на странице в социальной сети «ВКонтакте», поскольку направят ссылку на вступление в общую беседу.