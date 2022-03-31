Культура

Псковские студентки стали лауреатами конкурса чтения стихов на иностранных языках

Три студентки Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами межрегионального конкурса «Poems to Admire» на лучшее чтение стихов на английском и немецком языках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Организатором конкурса выступил Вятский колледж культуры и искусств. На мероприятие поступило 40 работ с видеозаписями из Уфы, Вятки, Вологды, Новосибирска, Кирова, Волгограда, Елабуги, Лангепаса. Участники соревновались по семи возрастным категориям.

Жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры у большинства конкурсантов, творческий подход и оригинальность исполнения. Многие участники представили на конкурс стихотворения собственного сочинения. Как рассказала преподаватель английского и немецкого языков Тамара Филиппова, по результатам конкурса три студентки колледжа искусств заняли призовые места:

Алина Лексунова - лауреат I степени,

Алина Сербенчук - лауреат I степени,

Анастасия Таратынова - лауреат II степени.

Отмечается, что изучение иностранного языка является важной частью профессионально-коммуникативной компетенции будущих специалистов сферы культуры и искусства. «Благодаря хорошо развитому музыкальному слуху студенты делают большие успехи в освоении мелодики иностранной речи, в передаче ее метроритмических и темповых особенностей, фразировке, что, безусловно, помогло в чтении конкурсных стихов», - подчеркнули в колледже.