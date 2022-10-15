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Культура

Передачу о Гдовском районе покажут на телеканале «Культура»

16.10.2022 18:42|ПсковКомментариев: 0

Первый показ фильма «Письма из провинции. Гдовский район» пройдет на телеканале «Культура» в 15:05 21 октября. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Граждане Гдовского края»

«Орнитолог Марина Сиденко помогает вернуться в дикую природу птицам, которые живут в созданном ею Доме белого аиста. Нити родословной директора музея Надежды Сингатулловой уходят к гдовским стрельцам, а в её семье бережно хранятся архивы с дореволюционных времен. Писатель и режиссёр Михаил Мокиенко придумал и организовал для детей междеревенский кинофестиваль "Золотой шуруп". Двадцать два года ушло у отца Григория (Ивасенко) на строительство храма в деревне Спицино», - сообщается в анонсе передачи.

«Письма из провинции» - цикл документально-публицистических фильмов о культурной жизни российской провинции, о людях, сохраняющих народную культуру, о традициях, обычаях народов России.

Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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