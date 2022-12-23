Культура

Дом культуры открыли в гдовском поселке Смуравьево-2

В поселке Смуравьево-2 Гдовского района открыт Дом культуры. В новом учреждении культуры была развернута выставка от Центра народного творчества Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Затем для участников торжественного мероприятия состоялся концерт, а для юных зрителей провели интерактивную развлекательную программу, а также мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству.

В двухэтажном здании теперь найдется место для библиотеки, творческих объединений и концертного зала на 148 мест.

«Новогодние праздничные представления для детей здесь будут идти, начиная с завтрашнего дня. В ближайшее время на площадке Дома культуры также начнут работу различные секции и кружки. В первую очередь театральный и вокальный», — рассказала директор Центра досуга и культуры Гдовского района Мария Рыбакова.

Реконструкция здания для размещения Смуравьевского Дома культуры проводилась в рамках национального проекта «Культура». Дом культуры разместился на базе здания бывшего военторга. В здании выполнена замена коммуникаций, кровли, окон, дверей, проведена наружная отделка здания, смонтирована система отопления, проведен Интернет, выполнена внутренняя отделка помещений. На эти цели было направлено более 30 млн рублей.