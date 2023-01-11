Культура

Молодёжь Пскова приглашают на экскурсию о памятнике ЮНЕСКО

Псковский городской молодёжный центр 14 января приглашает молодых людей на экскурсию-знакомство с одним из ярких памятников ЮНЕСКО – собором Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Участники мероприятия смогут не только послушать рассказ опытного краеведа о истории храма и связанных с ним интересных фактах, но и полюбоваться уникальными фресками XIV века», - рассказали организаторы.

Сбор экскурсионной группы в 10:55 у крыльца собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы Духовно-нравственного направления следующую информацию: ФИО, возраст и контактный телефон.