Молодёжь Пскова приглашают на экскурсию о памятнике ЮНЕСКО

Псковский городской молодёжный центр 14 января приглашает молодых людей на экскурсию-знакомство с одним из ярких памятников ЮНЕСКО – собором Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
«Участники мероприятия смогут не только послушать рассказ опытного краеведа о истории храма и связанных с ним интересных фактах, но и полюбоваться уникальными фресками XIV века», - рассказали организаторы.
Сбор экскурсионной группы в 10:55 у крыльца собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы Духовно-нравственного направления следующую информацию: ФИО, возраст и контактный телефон.