Культура

В ближайшее воскресенье многодетные семьи пустят в музеи «Михайловского» бесплатно

В предстоящее воскресенье, 5 февраля, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» по бесплатным входным билетам смогут посетить многодетные семьи. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, такая льгота в музее действует именно по первым воскресеньям каждого месяца.

«В минувшем 2022 году этой льготой воспользовались 642 человека», — конкретизировала руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Елена Михайлова.

Фото: архив музея-заповедника (2022)

Елена Михайлова также напомнила, что право свободного входа в музеи в определённые дни имеют и некоторые другие посетители «Михайловского». Это, например, молодые люди от 14 до 18 лет — в первую среду каждого месяца.

Также в любой рабочий для Пушкинского заповедника день здесь бесплатно примут участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах и школах-интернатах, сотрудников музеев Российской Федерации, некоторых других граждан. Полный список льготных категорий можно найти на официальном сайте «Михайловского».

Бесплатный билет гостю предоставляют при предъявлении документа, который подтверждает право на него. В музее также попросили обратить внимание: речь здесь идёт только о входном билете. Экскурсионное обслуживание, если оно необходимо, оплачивается по прейскуранту.