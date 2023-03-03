Культура

В «Михайловском» участников эколого-краеведческой конференции угостили одуванчиковым вареньем по старинному рецепту

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» провели XIX детскую эколого-краеведческую научно-практическую конференцию «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей». Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель музейных территорий Пушкинского Заповедника Екатерина Дмитриева, в ней приняли участие 33 школьника из разных учебных заведений Пушкиногорского района.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки мы долго не могли проводить конференции "вживую" и поэтому с нетерпением ждали этой, очной встречи», — рассказала Екатерина Николаевна и отметила, что в большинстве своём доклады и сообщения учащихся средней и старшей школы в этом году оказались очень сильными.

«Это серьёзные как в творческом, так и в научном плане исследования; многие из них вполне готовы к участию в конкурсах, которые проводят в нашей системе образования, — как на региональном, так и на федеральном уровне, — констатировала Екатерина Дмитриева. — Более того, многие из этих работ не только можно, но и нужно продолжать. Я убеждена, что это поможет нашим юным исследователям, например, при поступлении в вуз, если они решат осваивать специальности, связанные с экологией, биологией, историей родного края».

Школьники с интересом слушали доклады и сообщения своих сверстников. И, конечно, яркое впечатление на всех участников пленарного заседания произвела проектная работа шестиклассницы Пушкиногорской санаторной школы-интерната Анны Степановой «Блюда пушкинской эпохи». Аня объединила в своём выступлении теоретическую часть с практической, — рассказала Екатерина Дмитриева. Девочка не только изучила старинные рецепты кушаний, которые более всего нравились Пушкину, но и угостила всех яблочным пирогом домашней выпечки и домашним же одуванчиковым вареньем.

Рисунок Арины Яковлевой, 2 класс, Пушкиногорская школа искусств

Для учеников начальных классов в рамках конференции в «Михайловском» объявили конкурс рисунков и рассказов на тему «Моё путешествие к золотой рыбке» — к 190-летию пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». Работы были такими яркими, что почти все I, II и III места жюри решило «поделить» между двумя, а то и тремя участниками творческого соревнования. А лауреатами конкурса объявили Марию Иванову, ученицу 4Б класса Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина (лучший рассказ) и Арину Яковлеву, ученицу Пушкиногорской школы искусств имени С. С. Гейченко (лучший рисунок).