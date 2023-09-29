Культура

«Дневной дозор»: Насколько современное поколение знает историю своих предков?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о знании современным поколением истории своих предков. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Подрастающее поколение недостаточно хорошо знает псковскую историю. Каковы истоки становления региона, какую роль он играет в истории всей страны — это те знания, которым в последнее время не уделяется должного внимания. Если спросить у молодежи, кто такие князь Довмонт, воевода Шуйский или Ордин-Нащокин — не всегда можно получить уверенный ответ. Не хватает и более обширной информации о том, какой вклад Псковская область внесла в историю России.

Такая тенденция на отсутствие знаний о событиях, личностях, а также отсутствие интереса к истории родного края и страны в целом, постепенно приводит к возможности искажать и переписывать факты. Бороться с фальсификацией можно путем просвещения.

Сейчас в учебных заведениях возможность проведения уроков по краеведению и их содержание оставлены на усмотрение руководства – этого курса нет в образовательных стандартах. Где-то элементы курса добавляют в историю, литературу, географию, а где-то не изучают вовсе.

Насколько серьезно стоит угроза фальсификации? Знает ли растущее поколение историю Псковского края? Что нужно сделать, чтобы молодежь изучала краеведение и гордилась заслугами предков? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Псковский музей-заповедник предлагает программы для детей разного возраста, поэтому посещаемость заметно растет, утверждает генеральный директор музея Светлана Мельникова. Но она отметила, что не хватает системного подхода к посещению музеев школьными группами, а также комплексной работы по изучению истории в школе.

«Практически во всех музеях страны существуют так называемые детские образовательные музейные центры, где в зависимости от возраста ребенка идет адаптация исторического материала. Дети так устроены, что они любят играть. Поэтому в нашей деятельности очень много программ, которые принято называть интерактивными, в ходе которых дети узнают достаточно много об истории края. Сказать, что этого достаточно, я не могу, потому что для этого должна существовать очень хорошо организованная система. Если в школе есть желание у педагога, если активный заместитель по внеклассной работе, значит, дети достаточно часто ходят в музеи и посещают все мероприятия. А если этого нет - результат соответствующий. То, что в программах школ нет предмета, который мы условно назовем краеведение, - это не совсем правильно, потому что он вполне может ложиться на фон общего изучения истории. Например, изучаем схему Московского княжества, объединения русских земель и смотрим, а что в это время было в Пскове, кто в это время здесь правил. Вот этого очень не хватает. Но для этого должна быть специально разработана программа. То, что за последнее время к нам приходит все больше и больше детей, - это очень радует. И я не могу не сказать слова благодарности в адрес руководителей системы образования за эту работу. Конечно, надо больше семейных исторических праздников. Мы начали эту историю с фестивалем "Довмонт Псковский", почувствовали сами, как это интересно, и подобные вещи, конечно, надо наращивать. Человек не рождается с пониманием, что он - русский, псковитянин, москвич. Эти вещи воспитываются. И вот здесь роль музея колоссальная, потому что в музее говорят подлинные вещи, говорят экспонаты, говорят документы. В этом смысле музей - место благословенное».

На данный момент действительно нет системного подхода к изучению региональной истории в образовательных учреждениях, считает кандидат исторических наук, краевед, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков. Он рассказал, с помощью каких инструментов можно приобщать молодежь к знакомству с историей родного края.

«В той или иной мере, конечно, молодежь знакома с историей края, потому что даже гуляя по улицам города, даже входя в учебное заведение, если в нем будет какой-то музей, какая-то история, то молодежь в ходе этого воспитательного, образовательного процесса, просветительской деятельности так или иначе с историей соприкасается. А если говорить о системности, то, наверное, на мой взгляд, ее не хватает. Раньше и в школах был обязательный курс истории Псковского края, и в вузах. Насколько мне известно, сейчас в образовательных учреждениях подобного нет, это существует только факультативно, но это далеко неповсеместно. Поэтому здесь, на мой взгляд, есть два момента. Первый: это наличие системной работы, которая должна быть включена в учебный процесс, чтобы охватить как можно большее количество детей и подростков. Второе: воспитательная работа образовательных учреждений должна тоже носить системный характер, где бы проходило несколько таких мероприятий в год. Только тогда это будет иметь эффект. Надо учитывать потребности современной молодежи. Я думаю, что наиболее актуальным было бы проведение различных фестивалей, связанных с историей родного края, с использованием разнообразных локаций, интересных площадок. Второй момент, который тоже вызывает интерес у молодежи, - это интернет-викторины, интернет-опросы, какие-то задания в свободном доступе, где каждый желающий может заинтересоваться, попытаться ответить на вопросы, поискать ответы на них и таким образом постепенно увлечься этой темой».

Некоторые исторические факты о Псковской земле не знают даже взрослые, не говоря уже про молодежь, утверждает директор псковского центра «Патриот» Анатолий Мультах. По его словам, важно подробно рассказывать про события региона, а не в общих словах.

«Формат разный, совсем недавно, лет 10 назад, под руководством Матвиенко был разработан грант по массовым захоронениям на территории Псковской области. Это была интерактивная карта. Я, к счастью, застал время, когда она еще работала. Это очень здорово, это познавательно. Ты видишь перед собой карту Псковской области, нажимаешь на населенный пункт и появляется информация, какие там воинские захоронения, предоставляется информация о них. Надо эту конкретику давать. А не так, что левый фронт, правый и так далее. А из этого получаются и какие-то фильмы, и какие-то клипы, и какие-то презентации, и какие-то беседы. Но люди, которые будут это вести, должны быть подготовленными».

На данный момент в школе нет курса региональной истории, изучение родного края осталось в рамках других предметов и на факультативных занятиях, рассказала учитель истории, директор Гимназии № 29 города Пскова Елена Синёва. На её взгляд, современным школьникам понравились бы пятиминутные ролики в СМИ или в соцсетях, посвященные истории Псковщины.

«Вы подняли очень актуальную и близкую для меня, как учителя истории, тему. В свое время в 5 и 9 классах существовал курс истории Псковского края. Это один час в неделю, и я с удовольствием его вела, потому что у нас была возможность с ребятами изучить исторические документы, посетить исторические памятники. И к концу года мы выходили на общий классный проект, создавали экскурсию по Пскову. Это были практические занятия, которые были полезны детям. На сегодняшний день в школе изучают историю Псковского края в курсе окружающего мира в начальной школе и в курсе истории России в 5-11-х классах. Конечно, меньше уже времени уделяется. Есть возможность использовать курс внеурочной деятельности и дополнительного образования для изучения истории Псковской области. Чем и пользуются школы. Было бы неплохо, если бы подключились профессионалы, потому что дети у нас очень хорошо воспринимают, что транслируется в СМИ, на каналах, в соцсетях. Поэтому небольшие ролики по истории Псковщины, просмотр которых, возможно, у ребенка занимает минут 5-10, были бы востребованы».

Для того, чтобы приобщать молодежь к изучению истории Псковщины, нужно создать интересную образовательную среду, считает депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. К тому же в какой-то мере следует вернуть краеведение в школы. Но для этого нужны учебные материалы, художественная литература и фильмы.

«Если задаваться вопросом, знает ли молодое поколение историю Псковщины, то однозначно ответить нельзя. Есть дети, которые занимаются этим. У нас есть краеведческие кружки, педагоги-энтузиасты, которые очень много вкладывают в то, чтобы конкретно их ученики историю Псковского края знали и знали хорошо. Поэтому, конечно, такие дети есть, как есть и те, кто не знают ее вообще. Если в 90-е годы XX века существовал даже временный стандарт по истории Псковского края и приказ управления образования Псковской области о том, что необходимо в том или ином виде ввести специальный курс по краеведению, то сегодня такого требования не существует. Что, на мой взгляд, нужно делать, чтобы историю родного края больше знали наши дети, наше молодое поколение? Нужно создать образовательную среду вокруг них, которая позволяет больше знать о родном крае. Это возможные посты в соцсетях, сайты, где об этом говорится. Сделать больше образовательных программ, открытых в музеях нашей области, проводить такие программы, как "Железный град". Немало сейчас в этом направлении уже делается. На мой взгляд, очень важный аспект, - это введение в той или иной степени краеведения в школьных курсах. Конечно, нужны книги и пособия. Нужны художественные книги, нужны фильмы и так далее. То есть нужно все то, что позволит учителю сделать уроки по краеведению интересными».

По словам директора Государственного архива Псковской области, руководителя регионального отделения Российского исторического общества Натальи Исаковой, изучение региональной истории должно быть комплексным. Но на ее взгляд, с внедрением изучения Псковского края в школе не стоит торопиться, потому что в учебный план и так внесено много новшеств.

«У нас очень хороший регион с точки зрения изучения истории. У нас очень много интересных туристических маршрутов, причем ты узнаешь не только историю нашего региона, а в целом историю нашей страны, потому что много знаковых страниц в истории происходило именно на псковской земле. Сейчас, мы знаем, действуют различные программы, дополнительные занятия. Новый учебник по истории внедрили с 1 сентября. Должно пройти определенное время. Есть и дополнительные занятия, на них тоже обсуждаются вопросы, посвященные региональной истории. Конечно, очень важно дополнительное образование, те же фильмы. Просмотр документальных фильмов, качественно подготовленных, в том числе и Российским историческим обществом, - тут большой вклад. Экскурсионные программы, включение обязательных экскурсионных маршрутов в образовательные программы тоже, я думаю, будет вносить вклад в знание истории нашего региона. Ну и любовь к истории, к истории региона во многом закладывается, в том числе, и в семье. Здесь должен быть комплексный подход. Необходимо включать разные инструменты для подготовки нашей молодежи, закладывать знание, работать над возбуждением интереса, например, к изучению документов. Это многоплановая работа, но бессистемное навязывание каких-то дополнительных кружков и тому подобных мероприятий не есть хорошо».

Нужно начинать с преподавания в школе, уделять больше внимания отечественной истории, уверен экс-председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев. По его мнению, у молодежи должен рождаться интерес к региональной истории, поэтому нужно использовать соответствующие способы преподнесения информации.

«Прежде всего надо начинать со школы, с преподавания истории. У нас всегда была огромнейшая увлеченность Грецией, Римом, Египтом. А когда доходим до истории Отечества, то как будто ее и не было. Это первый вопрос, очень главный. Из опыта работы в университете, прямо скажу, что если первокурсники приезжают из Псковской области, они имеют определенное представление об истории региона. Но все остальные ребята просто не готовы к тому, чтобы воспринимать псковскую историю как историю величайшей страницы нашей общей истории. Это главный вопрос. И как ни преподавай, как ни учи, но если у молодого человека не воспитывался интерес к своей истории, к прошлому, то все это будет очень и очень сложно восприниматься. Я думаю, что есть у нас здоровые силы, интересные люди и яркие преподаватели. Но сама история нашей страны и ее псковские страницы столь великие, яркие, что, без всякого сомнения, они должны стать основой воспитания патриотизма, гражданской ответственности и здорового интереса. Ну и вопрос, связанный с фильмами и художественной литературой, конечно, должен быть обязательно. Это должно пробуждать интерес».

Нужно знать историю родного края и уважать подвиги предков. Ведь кто знает, если бы не их заслуги, ходили бы мы сейчас по своей земле?

На данный момент не хватает комплексного и системного подхода к распространению информации о псковской истории. В школе изучение истории родного края держится на инициативе педагогов. Местами этой теме не уделяется внимание вообще.

Безусловно, нужно работать над внеурочным изучением истории, причем в форме, которая будет интересна и детям, и взрослым. Фильмы, книги, образовательные программы, семинары, конференции, обучающие лекции о Псковщине необходимы. Важно, чтобы над их созданием работали профессионалы, которые умеют грамотно донести информацию и, конечно, проверяют ее достоверность.

Анастасия Сливинская