Культура

Своими семейными историями поделились с «Михайловским» участники музейного сообщества в соцсети

Подписчики и посетители официального сообщества Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» активно откликнулись на предложение поучаствовать в акции «Из поколения в поколение. Семейные истории».

Фотографии предоставлены музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту акцию в социальных сетях музейщики провели под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Каждый желающий мог рассказать интернет-пользователям о своей семейной реликвии — вещи, которая хранится или активно используется в доме, имеет свою историю. «…Настоящие артефакты: дедушкины студенческие письма, любимая брошка сестры, папина гитара... Именно эти реликвии, их история — часть нашей общей культуры», — убеждены организаторы акции.

На музейную почту поступило много писем с трогательными историями и фотографиями, запечатлевшими дорогие сердцу предметы. Большая часть из них была опубликована в сообществе Пушкинского заповедника. Так, например, Алла Гукова из Пскова рассказала об иконе Петра и Павла XIX века: образ принадлежал гдовской прабабушке подписчицы. «В Гдове Пётр и Павел были почитаемыми святыми — ведь апостол Пётр считается покровителем рыбного промысла, коим Гдов и славился», — написала в своём письме в «Михайловское» Алла Гукова.

Ольга Гулинова из Новоржева рассказала о чашечке, которую её бабушка привезла из трудового рабства, куда попала в годы Великой Отечественной войны: «Ей повезло, если, конечно, можно так сказать: она попала не в концлагерь, а в работники к хозяевам (так бабушка их называла), которые выращивали овощи. Кроме бабушки в этой семье также работали голландец и украинка. Я говорю, что бабушке повезло, потому что хозяева относились к ним очень хорошо, они жили в одном доме, кушали за одним столом. После освобождения бабушка, конечно же, поехала домой, и хозяйка на память подарила ей отрез на платье, туфли и вот эту кружечку. В детстве мы всё время спрашивали у бабушки, как она там жила. Бабушка рассказывала только какие-то смешные истории — о том, например, как испугалась голландца, когда тот оделся Дедом Морозом (Санта Клаусом)... И лишь однажды она сказала, как было страшно 16-летней девчонке из глухой деревни попасть в Германию, к врагам...»

Подписчики музея-заповедника «Михайловское» «ВКонтакте» рассказали о передающихся из поколения в поколения книжках: томиках с произведениями Пушкина или, например, со сказкой Петра Ершова «Конёк-Горбунок» с трогательной надписью на титульном листе: «Носи с собой!» Во многих семьях реликвии — это швейные машинки, которые обеспечивали хозяйкам и их домочадцам достаток даже в самые тяжёлые годы, да и по сей день служат верой и правдой: «…требует только периодической чистки и смазки и шьет безукоризненно!» Есть среди реликвий шерстяная шаль и вышитые полотенца, берестяная корзинка, сплетённая 90 лет назад, и даже дорожный, кустарного производства, деревянный чемодан начала XX века.

Приняли участие в акции псковичи, пушкиногорцы, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новоржевского округа, Порховского и Себежского районов Псковской области, рассказали в музее. Среди корреспондентов «Михайловского», конечно, больше людей зрелого и пожилого возраста, но есть и школьники: второклассник Никита Михайлов или одиннадцатилетняя Виктория Кагосян, оба — из Пушкинских Гор.

Завтра, 12 июня — последний день необычной акции. Далее истории и фотографии — не только из Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», но и из других музеев по всей стране — будут переданы в распоряжение Министерства культуры РФ, и лучшие из них появятся на его электронных ресурсах в День семьи, любви и верности, 8 июля.