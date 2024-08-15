Культура

Праздник в честь начала Спасов в Пскове посетили более 100 человек

Начало традиционных Спасов отметили в Псковском музее-заповеднике в минувшую среду, 14 августа. Гуляния, которые прошли в музейном комплексе «Двор Постникова», посетили более 100 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Праздник начался с торжественного открытия, на котором выступили яркие и самобытные коллективы Пскова. Одним из них был вокальный ансамбль «Гайтан», которые своим вокалом зарядили всех посетителей позитивным настроением.

«Это уже традиционное мероприятие для Псковского музея. Это всегда очень яркое событие с множеством фольклорных коллективов. Гостей ждали детские и взрослые интерактивы, тематические фотозоны, а также познавательная экскурсия по выставке икон», – рассказала режиссер массовых праздников «Музейного образовательного центра» Псковского музея Ольга Гущина.

Сразу после торжественной части для посетителей провели интерактивно-фольклорную экскурсию «Обережный поясок». Участники посетили выставку «Лики прошлого», а также услышали чарующее пение участниц ансамбля «Брусника» в сопровождении гуслей и народного фольклора.

Кроме того, на вечёрке была организована настоящая ярмарка с пряниками, душистым чаем и медом. Также для всех работали площадки с играми, народными забавами, шутками да прибаутками. Завершился вечер концертно-интерактивной программой от коллектива «Скоморошина».

«Мы приехали из Санкт-Петербурга. Знакомим детей с русской культурой, с русскими праздниками, с традиционными гуляниями и костюмами. Интересная не только сама программа мероприятие, но и очень интересные экскурсоводы. Сегодняшние гуляния нам показались очень душевными, открытыми и теплыми. Хочется сюда вернуться снова!» – поделились гости праздника Сергей и Анна.

На празднике от Псковского музея-заповедника также приняли участие народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда», мастерская «Изборской пряник» и ее основатель Татьяна Мусатова, а также пасека Игоря Киви.