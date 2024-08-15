Культура

Четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове в сентябре

В сентябре в Храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоятся четыре концерта органной музыки. Первый из них под названием «Океан Баха» пройдёт в воскресенье, 8 сентября, в 17:00.В нём примет участие Юлия Глазкова, известная петербуржская органистка, обладатель премии за лучшее исполнение И. С. Баха Канадского Международного конкурса органистов (2011), лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото предоставили организаторы концертов

Второй, ансамблевый концерт, под названием «Вокруг света» состоится в воскресенье 15 сентября в 17:00. В нём выступят талантливые петербуржские музыканты: органистка Виталия Котова, выпускница аспирантуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов и домристка Лариса Минякова, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по классу «Домры», преподаватель класса «Домры» и «Оркестра народных инструментов» Дворца детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга.

Третий концерт органной музыки из цикла «Через века: от Брунса до Глазунова» пройдёт в воскресенье 22 сентября в 17:00. В нём выступит одарённая и харизматичная Елизавета Толмасова, выпускница и аспирант-ассистент кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат международных органных конкурсов.

И четвёртый органный концерт состоится в субботу 28 сентября в 16:00. В нём со своей оригинальной программой «Органная музыка Германии: от барокко до романтизма» выступит опытная петербуржская органистка Аида Глухова (орган), выпускница аспирантуры-ассистентуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат премии «Органист года-2023», лауреат международных органных конкурсов.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концертов составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: улица Плехановский Посад, 64.