Сотрудник псковского музея рассказал о реставрации кожаных артефактов на конференции в Петербурге

Научный сотрудник отдела хранения фондов археологии Псковского музея-заповедника Дмитрий Добрин принял участие в круглом столе и конференции «Изучение, консервация и реставрация кожаных предметов из археологических памятников», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Событие прошло в конце сентября в Санкт-Петербурге.
Дмитрий Добрин поделился опытом реставрации артефактов из кожи, рассказав о методах сохранения и восстановлении исторических находок.