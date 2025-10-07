В Пскове может смениться начальник УГХ

Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой

«Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков

В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела

Сотрудник псковского музея рассказал о реставрации кожаных артефактов на конференции в Петербурге

Побывать на фестивале «Мой Пушкин» в «Михайловском» свободно смогут все желающие

Культура

Сотрудник псковского музея рассказал о реставрации кожаных артефактов на конференции в Петербурге

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Научный сотрудник отдела хранения фондов археологии Псковского музея-заповедника Дмитрий Добрин принял участие в круглом столе и конференции «Изучение, консервация и реставрация кожаных предметов из археологических памятников», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника Событие прошло в конце сентября в Санкт-Петербурге. Дмитрий Добрин поделился опытом реставрации артефактов из кожи, рассказав о методах сохранения и восстановлении исторических находок.