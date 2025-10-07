Псковский цирк занял призовые места на всероссийском конкурсе «Звёздная россыпь»

Народный коллектив студии циркового искусства «Псковский цирк» достойно представил город и вернулся с победами с всероссийского фестиваля-конкурса любительских цирковых коллективов «Звёздная россыпь», который прошел в Ленинградской области на сцене Дворца искусств, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском культурном центре.
Фото здесь и далее: Городской культурный центр Пскова
Как рассказали в ГКЦ, в течение нескольких дней 48 коллективов со всех уголков России демонстрировали своё мастерство, представив зрителям и жюри более 80 уникальных номеров.
«Псковский цирк» достойно представил Псков и вернулся с победами:
«От всей души поздравляем ребят с заслуженными наградами! Вы — настоящие артисты, покоряющие сердца зрителей!» - отметили в центре.
Особые слова благодарности представители ГКЦ выразили руководителю народного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» Ирине Михайловой, которой вручили благодарность «за бесценный вклад в бережное взращивание талантов и формирование будущего циркового искусства среди детей и молодежи, а также подготовку участников всероссийского фестиваля-конкурса любительских цирковых коллективов «Звёздная россыпь»».