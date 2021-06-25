ЖКХ

Спустя месяц в Острове-3 появилось горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение снова появилось в военном городке Остров-3. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, со слов подрядчика, горячей воды в населенном пункте не было больше месяца.

Сегодня, 6 июля, с рабочим визитом в Псковскую область приехал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, заместителем губернатора Василием Осиповым, председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым и другими должностными лицами они осмотрели построенную блочно-модульную котельню в военном городке.

В котельной еще остались некоторые работы. Губернатор призвал закончить их в ближайшее время. «Нужно все доделать максимально оперативно, от людей поступает очень много жалоб», - сказал глава региона.