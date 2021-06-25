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ЖКХ

Спустя месяц в Острове-3 появилось горячее водоснабжение 

06.07.2021 14:11|ПсковКомментариев: 0

Горячее водоснабжение снова появилось в военном городке Остров-3. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, со слов подрядчика, горячей воды в населенном пункте не было больше месяца. 

Сегодня, 6 июля, с рабочим визитом в Псковскую область приехал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, заместителем губернатора Василием Осиповым, председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым и другими должностными лицами они осмотрели построенную блочно-модульную котельню в военном городке. 

В котельной еще остались некоторые работы. Губернатор призвал закончить их в ближайшее время. «Нужно все доделать максимально оперативно, от людей поступает очень много жалоб», - сказал глава региона. 

Теги: #остров #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
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