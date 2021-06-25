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Фонд ЖКХ выделит 5 млн рублей на предпроектные работы по модернизации подземного водозабора в Пскове

Совещание по вопросу модернизации подземного водозабора в Пскове прошло в администрации региона под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова. В нем также приняли участие представители федеральных ведомств, органов исполнительной власти регионального и муниципального уровней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открывая совещание, глава региона в первую очередь поблагодарил министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, замминистра Максима Егорова, а также всю команду ведомства за активное взаимодействие и поддержку Псковской области. Михаил Ведерников подчеркнул, что направлений для совместной работы очень много. Одно из них — развитие коммунальной инфраструктуры и обустройство общественных пространств. Губернатор отметил, что отдельные решения президента, правительства, достигнутые договоренности позволяют с уверенностью рассчитывать, что при поддержке министерства актуальные вопросы жителей региона будут успешно решены.

Затем губернатор перешел к вопросу, который был поднят во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным и касался водоснабжения Пскова. Глава региона отметил оперативную реакцию министерства строительства и ЖКХ РФ и готовность в режиме живого диалога обсуждать возможные пути решения.

Кратко глава региона напомнил историю вопроса — первая очередь подземного водозабора запущена в 2015 году, вода из него соответствует всем нормативам и требованиям. Но при ее нагревании в трубопроводах и на теплообменном оборудовании образуются осадки солей жесткости и накипи. Такие свойства приводят к быстрому изнашиванию коммунальных систем.

«Оптимальным решением является перевод водоснабжения города полностью на подземный водозабор. Для этого нужно увеличить его мощность до 78 тысяч кубметров в сутки, а также реконструировать систему водоочистки с возможностью проведения мероприятий по смягчению воды. Поверхностный водозабор, в свою очередь, останется резервным источником», — заметил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил представителей Минстроя РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ за принятое решение о выделении 5 млн рублей на проведение предпроектных работ по созданию станции смягчения воды.

В свою очередь Максим Егоров сначала кратко подвел итоги рабочих выездов по Псковской области. Так, замминистра отметил, что новая котельная в бывшем военном городке Остров-3 будет способствовать сохранению экологической обстановки за счет сокращения выбросов в атмосферу, а также за счет задела по мощностям позволит развивать в городе жилищное строительство.

Что касается работы по модернизации станции подземного водозабора в Пскове, замминистра строительства и ЖКХ РФ отметил, что необходимо тщательно проработать вопрос и не принимать поспешных решений.

«Сегодня обсудили вопрос предпроектных работ, Фонд ЖКХ выделит на них 5 млн рублей. Нужно четко определить перечень необходимых технологий и проектных решений, оценить, какого эффекта за счет них можно достичь. Уже после этого мы сможем понять объем средств, необходимых на следующий год, и изыскать источники финансирования. Псков — туристический город, поэтому вопросу качества жилищно-коммунальных услуг и надежности инженерных коммуникаций нужно уделить особое внимание», — отметил Максим Егоров и добавил, что параллельно с региональным Фондом капитального ремонта необходимо прорабатывать вопрос замены внутридомовых коммуникаций.

В рамках совещания его участники выступили с поддержкой механизма предварительной проработки проекта. По итогам обсуждения вопроса принято решение о рассмотрении одного из перспективных проектов, который разработан в инновационном центре Сколково.

«Все принятые сегодня решения принимаем как руководство к действию», — подчеркнул в завершение губернатор.

Отдельно замминистра по строительству и ЖКХ РФ поблагодарил региональную команду и лично губернатора за высокие показатели по реализации профильных направлений нацпроектов. «Вопросов нет, хорошая работа. По воде будем искать оптимальное решение, чтобы потом не переделывать», — заметил Максим Егоров.

Перед совещанием губернатор и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ посетили одну из новостроек на улице Окольной, где руководитель управляющей компании Андрей Тарасов наглядно продемонстрировал, как в коммуникациях скапливаются осадки солей жесткости и накипи. На месте официальные лица проанализировали целый ряд технических аспектов сложившейся ситуации и обсудили возможные направления модернизации коммунальной инфраструктуры.

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Напомним, 30 июня, обращение на тему модернизации подземного водозабора прозвучало в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.