ЖКХ

Более 150 зданий уже подключили к отоплению в Пскове

Подача тепла в дома псковичей поэтапно начнется с 5 октября. Об этом руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов сообщил в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Как и предписано властями города Пскова, мы со вчерашнего для начали подключать к отоплению предприятия, учреждения социальной сферы. За вчерашний день мы порядка 100 зданий подключили к отоплению. Это школы, детские сады, бассейны и другие социальные объекты. Места, где круглосуточно находятся дети», – рассказал Игорь Максимов.

Гость студии отметил, что сегодня к отоплению начали подключать учреждения здравоохранения.

«Сегодня, по информации на 12:00, еще 56 объектов подключили, - это уже учреждения здравоохранения. Мы это все в плавном, поэтапном режиме запускаем», – поделился Игорь Максимов.

Также Игорь Максимов подчеркнул, что с 5 октября поэтапно начнется подача тепла в дома горожан. «Это тоже процесс, нам надо нагреть теплоноситель в больших объемах, создать гидравлические режимы, обычно на это уходит 2-3 дня. Я думаю, что четверг-пятница, максимум суббота, везде должно быть тепло», – пояснил специалист.

Кроме того, гость студии объяснил, почему подача тепла в Пскове проходит именно в таком режиме.

«Я уже не раз говорил про нагрев вот этого "чайника", который составляет 12 тысяч тонн. Мы начали нагревать этот "чайник" в понедельник. Начали его нагревать и постепенно пользоваться из него горячей водой, которая поочередно поступает в одни учреждения, потом в другие, в четверг дойдет и до жилья. И мы синхронизируем этот процесс нагрева большого теплоносителя и нормализацию гидравлического режима. Потому что 650 км сетей в конечном итоге должны работать как единый механизм. С перепадами давлений, с уровнем давления на определенном расстоянии, чтобы была циркуляция в домах», – рассказал Игорь Максимов.

Также директор предприятия рассказал о подорожании услуг «Псковских тепловых сетей» в следующем году.

«В рамках федерального бюджета Минэкономразвития определило основные параметры того, что будет с ЖКХ в 2024 году. Очевидно, что для населения жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля 2024 года. Как сказано в документе, который в данный момент находится в проектировке, максимальное подорожание будет на девять с чем-то процентов. Также Минэкономразвития спрогнозировало рост на те или иные составляющие электроэнергетики. И мы тоже спрогнозировали рост стоимости своей продукции. У нас понятная структура себестоимости, 60% газ, 10% электроэнергии, 20% зарплата сотрудникам и 10% налоги. Если все это проиндексировать в соответствии с проектировками Минэкономразвития, стоимость нашей продукции должна быть увеличена с 1 июля будущего года на 13 процентов. То есть за 9 максимально мы можем продавать людям, на 13 минимально поднимется цена нашей продукции. Это большая проблема для нас и для власти, которая должна будет как-то эту проблему решить», – поделился Игорь Максимов.