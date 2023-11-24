ЖКХ

Участок теплотрассы заменили на улице Звёздной в Пскове

Участок теплотрассы заменили на улице Звёздной в Пскове, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба городского предприятия «Псковские тепловые сети»

Утечку теплоносителя обнаружили на трассе, которая пролегает около №6 дома, и несет теплоноситель в здание с насосными установками.

«Мы не могли оставить наших коллег в такие начинающиеся морозы без тепла, поэтому работы носили срочный характер. Пока что никаких столкновений. В процессе выемки грунта, и локализации утечки, была увеличена площадь вскрытия, так как трасса находиться не в лучшем состоянии, и было принято решение увеличить длину ремонтной вставки», – рассказали в Псковских тепловых сетях.

Они добавили, что в процессе ремонта на дом едва не обрушилось дерево, но работникам предприятия при помощи спецтехники удалось этого избежать. В итоге сотрудники ПТС заменили 25 метров трубопровода диаметром 40 миллиметров.