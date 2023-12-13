ЖКХ

«Три часа, чтобы вбить в землю ковш экскаватора»: о пути к устранению утечки на Михайловской рассказали в ПТС

Утечку на сетях устраняют сотрудники муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» у дома №1 на улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

На предприятии сразу оговорились, что данные сети ПТС не обслуживают, однако специалистов попросили помочь устранить утечку, а предприятие имеет право оказывать платные услуги, которые связаны с ремонтными работами.

«Работы сразу не заладились. Очень много времени ушло на подписание договора подряда и сопутствующие согласования. Странная история. Компания "ЗЮ", назовем её так, долго не соглашалась на наши условия. Особенно их заботил вопрос благоустройства. Мы сразу дали понять, что мы не будем его делать, так как это: дополнительные обязательства (гарантия 2 года), время, средства и прочее. Наше дело простое, печное. Мы не являемся специализированной дорожной организацией и мальчиками для битья. Так что, уважаемые жители близлежащих домов, все вопросы по благоустройству в вашу управляющую компанию. Мы тут только трубы починить», - подчеркнули в ПТС.

Приехав на улицу Михайловскую, специалисты нашли место утечки и огородили место проведения ремонтных работ. Однако на следующее утро ограждение было демонтировано. «Мы подключили заказчика, ну и сами поставили заборчики. Попробуйте угадать, какой результат был утром, когда мы планировали начать работы? Всё верно, наши ограждения выброшены, всё заставлено машинами! Чудно! Работы сдвинулись на несколько часов. Пока мы связались с ГАИ, пока они приехали, нашли владельцев. Ну, вы поняли», - поделились на предприятии.

Освободив небольшое пространства для работ, сотрудники ПТС приступили к расчистке снега. Далее можно было приступить к работам.

«Сами работы ничем не примечательны, утечка на мёртвой опоре, классика жанра. Больше времени пришлось затратить не на сами ремонтные работы, а на подготовку к ним. Честно сказать, руки опускаются, когда изо дня в день приходится сталкиваться с подобными случаями. Одно дело – это зима, у нас не так много ремонтных работ, техника не расписана на несколько недель, но факт остаётся фактом. Три часа простоя. Именно столько времени потребовалось нам, чтобы вбить в землю ковш экскаватора», - рассказали на предприятии.

Жителей Пскова и Псковского района призвали уважать труд других людей и читать объявления. «Иначе по возвращении домой ваши батареи могут быть холодными не из-за нашего разгильдяйства, а вашего автомобиля», - заметили в ПТС.