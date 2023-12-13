«Три часа, чтобы вбить в землю ковш экскаватора»: о пути к устранению утечки на Михайловской рассказали в ПТС

Утечку на сетях устраняют сотрудники муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» у дома №1 на улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.
Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС
На предприятии сразу оговорились, что данные сети ПТС не обслуживают, однако специалистов попросили помочь устранить утечку, а предприятие имеет право оказывать платные услуги, которые связаны с ремонтными работами.
Приехав на улицу Михайловскую, специалисты нашли место утечки и огородили место проведения ремонтных работ. Однако на следующее утро ограждение было демонтировано. «Мы подключили заказчика, ну и сами поставили заборчики. Попробуйте угадать, какой результат был утром, когда мы планировали начать работы? Всё верно, наши ограждения выброшены, всё заставлено машинами! Чудно! Работы сдвинулись на несколько часов. Пока мы связались с ГАИ, пока они приехали, нашли владельцев. Ну, вы поняли», - поделились на предприятии.
Освободив небольшое пространства для работ, сотрудники ПТС приступили к расчистке снега. Далее можно было приступить к работам.
Жителей Пскова и Псковского района призвали уважать труд других людей и читать объявления. «Иначе по возвращении домой ваши батареи могут быть холодными не из-за нашего разгильдяйства, а вашего автомобиля», - заметили в ПТС.