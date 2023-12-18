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«Псковские тепловые сети» отмечают свое 57-летие

20.12.2023 08:41|ПсковКомментариев: 0

«Псковские тепловые сети» отмечают свое 57-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Именно в этот день пятьдесят семь лет назад было образовано наше предприятие! Пусть это не юбилей, а очередной День рождения, не сказать об этом мы не можем. Стараниями поколений псковичей из маленького, технически несовершенного предприятия мы смогли развиться и стать одним из крупнейших предприятий не только нашего города, но и всей Псковской области», – написали в «Псковских тепловых сетей».

Когда образовывалось предприятие, многих его работников еще не было, а кто-то был ребенком.

«Но сейчас мы все здесь и имеем возможность продолжать дело наших отцов и дедов. И самая главная наша миссия - делать всё так, чтобы они могли нами гордиться. Пускай сейчас сложное время, но разве было легче в послевоенные годы? Разве было легче в лихие 90-е и нулевые? Наше предприятие всегда справлялось со всеми вызовами и трудностями благодаря единству коллектива. По своей сути "Псковских тепловых сетей" нет без тех людей, которые 24 часа в сутки, 7 дней в недели, 365 дней в году делают свою работу. Каждый из вас, наши дорогие друзья, братья и сёстры — это и есть Тепло нашего города. Так что День рождения сегодня празднует каждый из нас», – добавили на предприятии.

«Псковские тепловые сети» поблагодарили работников за ратный труд, за вклад в общее дело, за любовь и преданность родному предприятию, за колоссальную поддержку в трудные для предприятия времена.

«Никто не знает, что будет завтра, через год, через десятилетия. Но мы знаем одно - Тепло и Горячая вода будут нужны во все времена. А это значит, что наши дети или внуки придут работать на это самое предприятие. Так что давайте не будем сбавлять темпы. Пусть следующие поколения гордятся нами, так, как мы гордимся нашими предшественниками! С праздником, дорогие друзья! С Днём Рождения! Псковские тепловые сети! Ура!», – заключили в ПТС.

Теги: #птс
Источник: Псковская Лента Новостей
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