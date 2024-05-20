ЖКХ

«Апельсин на снегу»: работы с фасадом котельной СВПУ завершили в Пскове

Работы с фасадом котельной СВПУ завершили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети.

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

«Это был долгий, тернистый и напряженный путь, но мы его прошли. Если честно, то от последних фотографий, которые мы сделали перед началом ремонтных работ, по всему телу бегут мурашки. Кирпичи сыплются, из стены торчит арматура», – отметили на предприятии

Руководство участка даже ограничивало проход сотрудников.

«Вы только подумайте, всего один год, и это здание стало не узнать. Да, оно немного яркое, но в этом что-то есть. Оно похоже на апельсин на снегу, который здорово резонирует с окружающим ландшафтом», – добавили в «Псковских тепловых сетях».

Всё началось с обследований и подготовки проекта, необходимо было понять, что «живое» осталось от фасада, а что необходимо срочно ремонтировать.

«Когда мы только начинали этот проект, то у нас было два варианта: покрасить или зашить профлистом. Мы выбрали второе. Но прежде чем что-то зашить, потребовалось восстановить целостность бетонных конструкций и кирпичной кладки, чтобы они не продолжали разрушаться. И только потом начать основную фазу работ. Когда фасад был готов, наши специалисты занялись ремонтом остекления. Одних изолирующих материалов ушёл километр», – уточнили на предприятии.

При этом персонал котельной долгие годы ждал ремонта и содержал свою территорию «в таком порядке, что позавидовать могут многие садоводы и огородники».

«Даже в выходной день, когда мы монтировали логотип, оперативный персонал занимался покосом травы и уборкой территории», – отметили в ПТС.

Фасад был закончен осенью прошлого года, но, как сказали на предприятии, на нём не хватало чего-то необычного, броского и подчёркивающего принадлежность к «Псковским тепловым сетям».

«Кто-то может сказать, что там есть огромная труба, которая с Луны видна, но это, как говорится, не то пальто. Нам хотелось сделать что-то красивое, яркое, броское и фундаментальное. Посмотрите сами, что у нас получилось. Никто не знал, что мы планируем сделать, а что из задуманного получится, не знали даже мы сами. Но когда после монтажа конструкции мы увидели горящие глаза оперативного персонала, который на перебой стал фотографироваться на фоне логотипа и делиться фотографиями с друзьями и родными, мы поняли, что всё сделали красиво. Наш замысел удался!» – заключили на предприятии.