ЖКХ

К началу отопительного сезона в Пскове готовы 59% многоквартирных жилых домов

Только 59% многоквартирных жилых домов города Пскова готовы к началу отопительного сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Напомним, что о необходимости подготовки МЖК к приёму тепла мы говорили ещё в мае. И всех предупреждали, что ни один из домов не получит тепла, пока не будет иметь акта готовности к отопительному сезону, а получить его так просто не получится. В следующей публикации мы напомним всем жителям нашего города о том, какие мероприятия требуются для получения этого акта (сущая мелочь – всего 15 обязательных мероприятий)», – рассказали на предприятии.

На 12 августа общая готовность многоквартирных жилых домов города Пскова составляет – 59% (из 1333 многоквартирных жилых домов готово 787). Из этой цифры готовность ТСЖ и ЖСК составляет 12%. Готовность Псковского района (Борисовичи, ЭГЛЕ, Родина) составляет 35%.

«Паниковать или нет – решайте сами, а у нас на этом всё. Благодарим за внимание. Хорошего вам дня. Не бойтесь отстаивать свои права и будьте любознательными. А самое главное – берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким. А о тепле в ваших домах позаботимся мы», – заключили сотрудники ПТС.