ЖКХ

Псковский «Горводоканал» подвел итоги работы за октябрь

Октябрь стал для муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» месяцем интенсивной работы, направленной на модернизацию городской инфраструктуры, обеспечение бесперебойного водоснабжения и развитие межрегиональных связей. В течение месяца было реализовано несколько стратегически важных проектов, которые значительно повлияли на качество услуг для жителей Пскова и устойчивое развитие города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Завершение ключевого этапа реконструкции на Запсковье

На финишную прямую вышел один из самых масштабных и технически сложных проектов года – капитальный ремонт канализационного коллектора в районе улиц Петрова-Алтаева-Ипподромная. Применена технология санации в условиях сильно изношенного коллектора и сложных грунтов: с помощью установки горизонтально-направленного бурения старая труба заменяется на новую, изготовленную из высокопрочного полиэтилена диаметром 500 мм. Это позволяет увеличить пропускную способность коллектора, не прибегая к еще более длительным и затратным земляным работам с поверхности. На сегодняшний день уже проложено 670 метров новой трубы под частным сектором дальнего Запсковья, и до завершения проекта остается около 50 метров. Параллельно ведется строительство новых канализационных колодцев, а после окончания монтажа территория будет полностью благоустроена.

Новые мощности для водоснабжения растущих районов

Для обеспечения растущих потребностей города и Псковского района в питьевой воде предприятие осуществило техническое присоединение нового магистрального водовода к подземному водозабору в районе деревни Солоново. Протяженность новой артерии диаметром 560 мм составляет около 17 километров. Этот стратегический объект позволит закольцевать систему водоснабжения Завеличья, обеспечить надежным водоснабжением новые и перспективные микрорайоны, а также территории в районах Овсище, Хотицы и Борисовичи.

Повышение надежности для тысяч абонентов

В октябре были начаты и оперативно завершены работы по реконструкции критически важного участка водопровода на улице Вокзальной. Восстановлен баланс в системе, питающейся от реки Великой. Обновленный участок соединяет два ключевых водовода, один из которых снабжает микрорайоны Кресты и Любятово, а второй – центральную часть Пскова. Реконструкция была необходима для гарантированного поддержания стабильного напора воды, особенно в микрорайоне Кресты, где водопроводная сеть исторически не закольцована.

Работа в диалоге с городом

В штатном режиме продолжали функционировать ключевые сервисы для взаимодействия с абонентами. Колл-центр (79-21-12) и Единая диспетчерская служба (ЕДС) (79-20-60) в октябре обработали тысячи обращений – от приема показаний счетчиков до реагирования на аварийные ситуации. Сотни выездов специалистов ЕДС обеспечили оперативное устранение неисправностей на сетях водоснабжения и канализации.

Экологическая ответственность и забота о городе

Традиционный осенний субботник объединил весь коллектив Горводоканала – от рядовых сотрудников до руководства. Были приведены в порядок обширные территории: от административного здания на ул. Советской Армии до производственных площадок на улице Белинского и крупных очистных сооружений в деревне Родина. Особое внимание было уделено береговой линии реки Великой – зоне отдыха горожан, расположенной вблизи водозабора.

Укрепление отраслевого сотрудничества

Октябрь также ознаменовался дебютом команды Горводоканала на ежегодной спартакиаде «Содружество-2025», проведенный в этот раз в Ленинградской области. Мероприятие, собравшее коллег из десяти городов России и Белоруссии, стало площадкой не только для спортивной борьбы, но и для укрепления профессиональных связей, обмена опытом и развития корпоративного духа.