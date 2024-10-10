Новости

Наталья Федорова провела рабочую встречу по актуальным проблемам лесного хозяйства

В Псковском районе прошла рабочая встреча главы Псковского муниципального округа Натальи Федоровой с руководителем псковского лесничества Александром Гавриловым. В обсуждении также принял участие первый заместитель главы районной администрации Артем Иванов. Об этом сообщила Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте», отметив, что леса занимают свыше трети территории района.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Одним из ключевых вопросов стало налаживание более эффективного взаимодействия и контроля за лесными территориями. В рамках этого прорабатывается уточнение списка арендаторов земельных участков. Особое внимание было уделено ряду проблемных тем. Среди них — вырубки на землях сельскохозяйственного назначения, по которым стороны договорились о совместных действиях. Еще одной острой проблемой были названы несанкционированные свалки в лесных массивах, требующие как профилактических, так и контрольных мер.

Отдельный блок встречи был посвящен обращениям жителей сельских территорий по поводу диких животных. Речь идет о лисах, медведях и, в особенности, о бобрах, чья активная деятельность создает трудности для местных жителей.

«Необходима помощь специалистов, чтобы люди могли мирно сосуществовать с местной фауной и не провоцировать животных на небезопасный выход к жилищу. Последствия активной "строительной" деятельности бобров, которые сказываются на жизнедеятельности человека, также требуют компетентных решений профессионалов», — написала Наталья Федорова.

Руководитель псковского лесничества Александр Гаврилов пообещал оказать содействие в решении этого вопроса.