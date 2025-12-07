Происшествия

Директор школы рискует получить штраф до 80 тысяч рублей за нарушения охраны труда

Прокуратура Палкинского округа возбудила дело об административном правонарушении против директора МБОУ «Добычинская средняя школа» за серьезные нарушения трудового законодательства в области охраны труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.

Проверка выявила отсутствие средств индивидуальной защиты для технических работников, не проведенный инструктаж и недостаточную информацию о профессиональных рисках.

Дело направили в Северо-Западную межрегиональную государственную инспекцию труда, и директору грозит штраф до 80 тысяч рублей.