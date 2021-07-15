Недвижимость

Порядка 2700 человек в Псковской области должны получить жилье по программе переселения

Порядка 2700 человек в Псковской области обеспечат жильем по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сегодня в администрации Псковской области прошло совещание губернатора по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения из ветхого и аварийного фонда.

По словам главы региона, в этом году в области опережают темпы реализации программы переселения. Уже подходит к завершению второй этап, начинается третий, четвертый этап программы планируют провести в ускоренном режиме. Многоквартирные дома строят в Псковском, Новосокольническом и Островском районах.

«Мы выходим на строительный рынок там, где такое строительство не реализовывалось уже многие годы», - заметил губернатор.

Кроме того, в регионе реализуют программу капитального ремонта. Михаил Ведерников напомнил, что до 2019 года область по этой программе выходила на показатель до 50%, в прошлом году показатель составил уже более 70%, в этом ее планируют реализовать на 90%.

С 2019 года по программе фонда реализуются проекты теплоснабжения и водоотведения. Они охватывают Псков, Великие Луки, Гдов и Остров. Каждый из объектов непростой и дорогостоящий, но они представляют важность для муниципалитета, отметил Михаил Ведерников.

В этом году начнут разработку проектно-сметной документации в Печорах и Пушкинских Горах. Стоимость их реализации составит порядка 1 млрд 100 млн рублей.

Кроме того, губернатор отметил, что по поручению президента России в регионе ускорят проработку решений по модернизации водоснабжения в городе Пскове по проекту «Чистая вода». Работы планируют начать в августе, а завершить в сентябре.