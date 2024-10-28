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«Дневной дозор»: Дворы без машин, или как будет выглядеть Псков по новому закону

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему введения новых правил застройки Пскова. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сколько стоит город Псков, столько и идут споры о том, каким должен быть его облик и по каким градостроительным нормам он должен развиваться. В спорах на эту тему из года в год ломают копья архитекторы и муниципальные чиновники, застройщики и защитники культурного наследия, реставраторы и все неравнодушные граждане. И вот — новый повод подискутировать, а, может быть, и порадоваться: на прошлой неделе депутаты Псковской городской Думы утвердили изменения в Правила землепользования и застройки города Пскова, обязывающие застройщиков согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий — как жилых, так и общественных.

Новые требования касаются выбора отделочных материалов, цветового оформления, подсветки, остекления, доступности для маломобильных граждан, а также соблюдения принципа «Двор без машин», когда исключается заезд транспорта на дворовую территорию. Как ожидают городские власти, благодаря исполнению требований к архитектурно-градостроительному облику зданий новые дома будут сочетаться с существующей застройкой, а город станет более комфортным и привлекательным для жителей и туристов. Сбудутся ли эти ожидания? Будут ли принятые требования реально исполняться, или они останутся только на бумаге? Как новые правила повлияют на вид городских улиц. Об этом — в программе «Дневной дозор».

Новые требования, обязывающие застройщиков при возведении зданий согласовывать их архитектурно-градостроительный облик, это очень актуальная история для всей страны, отмечает главный архитектор региона Евгений Шапкин. До недавнего времени такая процедура существовала только в Москве, Питере и Севастополе. Были попытки внедрить ее и в других регионах, но пока в 2022 году в Градостроительном кодексе РФ не прописали понятие «архитектурно-градостроительный облик» и не приняли сопутствующие документы, сделать это было невозможно. В Псковской области эти требования были приняты в 2023 году, а в Пскове - 25 октября. Евгений Шапкин рассказал, в каких спорах рождалась истина.

«Когда все началось, это была не то, чтобы скандальная ситуация, но был резонанс, причем мне было обидно за то, что мы об этом говорили. И работали с 2019 года, и всех предупреждали, и было распоряжение комитета по ЖКХ об этих нововведениях. Но это было распоряжение, это не Градкодекс. Поэтому посмотрели: распоряжение и распоряжение. Носит рекомендательный характер. И нам, условно, все равно. Да, вы молодцы, было бы круто. Но мы работаем так, и зачем нам перепроектировать что-то? Нам итак хорошо. Были жаркие дебаты, это совершенно так. Было определенное совсем непонимание. Все кричали, что это невозможно. Но надо ведь сначала попробовать: возможно или невозможно. И те, кто кричал невозможно, мы встречались, я брал их планы. С Великими Луками мы эту историю уже прошли. И я вам скажу, что достаточно много, может, 10 примеров было, когда говорят: "Нет, нельзя", а мы брали эти схемы генпланов и отрабатывали все эти схемы, отдавали застройщику. Все получалось. Потом как-то все выдохнули, сначала был большой напряг, потом поняли, что все это возможно, не требуют чего-то космического и нет никакого удорожания, как они говорили, что на 50%. Это полный бред. Мы очень серьезно отрабатываем проекты планировок, которые были, вносим изменения, и я хочу сказать, что достаточно планировочная структура территории, она получается на очень высоком уровне. Я не могу сейчас сказать, как качественно это будет построено, как там посадят деревья или кустарники, какие малые формы там применят, но сейчас, на бумаге, по крайней мере, это выглядит очень достойно».

Требования к архитектурно-градостроительному облику зданий (сокращенно на языке специалистов — АГО) — это не тренд, а давно существующая норма, которая действует в других городах России и странах. Причем там эти нормы намного жестче, чем утвердили в Пскове, отмечает архитектор-дизайнер Сергей Станкевич. По его мнению, АГО — важный документ для формирования гармоничного облика города. За примером далеко ходить не надо: можно вспомнить, какие колоссальные позитивные изменения произошли в Пскове после внедрения дизайн-кода (а поначалу документ кому-то казался сырым, непонятным и вызывал много споров). Сергей Станкевич надеется, что эффект от АГО будет не менее заметным, однако есть в его словах доля сомнений.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«На мой взгляд, это неотъемлемая, важная часть для того, чтобы облик города формировался в самом хорошем смысле слова единообразно. Вопрос: будет ли этот документ действительно регламентом, который необходимо соблюдать, или будет носить рекомендательный характер, который, по большому счету, есть сейчас. Я знаю отчаяние наших застройщиков и их разделяю в связи с тем, что это угрожает качеству строительства. Какие-то сроки, соответственно, сроки - это стоимость и так далее, но хочу обратить внимание и на то, что проекты, по которым строится большинство ЖК сегодня в Пскове, старые как мамонт. Уж извините. И если эти проекты перерабатывать, если искать возможности не в дополнительной стоимости надбавки за соблюдение АГО, а искать бюджеты на реализацию этих регламентов внутри проекта, делать более грамотные, умные планировки, другие решения, например, входные группы во многих ЖК - неудобные, непонятные, некрасивые в конце концов, но при этом стоят неразумных денег. Мы работали с этой историей, поэтому я понимаю, о чем я говорю. И практически в каждом ЖК сегодня можно найти бюджеты, которые просто нужно грамотно перераспределить. Более качественный отделочный материал, более качественные входные группы, дворы без машин и все, что АГО сегодня предусмотрел».

В нашем городе и до этого существовали требования к архитектурно-градостроительному облику зданий, но они действовали в отношении некоторых территориальных зон, а теперь распространяются на территорию всего города. Таковы федеральные установки - необходимость утверждения муниципалитетами требований к облику зданий прописали в Градостроительном кодексе, отмечает начальник управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Александр Пронин и поясняет, как будет осуществляться процедура согласования и что от этого получат город и горожане.

«Застройщик обязан будет подать заявление, обращение с комплектом документов в администрацию города с просьбой согласовать архитектурный облик. У нас будет создаваться соответствующая комиссия, пока еще прорабатываем ее состав, туда в любом случае будем включать архитекторов, другие заинтересованные лица. Будем рассматривать каждый проект индивидуально и уже по результатам рассмотрения будем либо согласовывать, либо отказываться от согласования такого проекта. Понятно, в принципе и раньше такого не было: что хочу, то и делаю. Какие-то этапы согласования застройщик проходил. Теперь у нас это все через специальную процедуру будет проходить. Опять же, у нас теперь просто будет некий контроль за архитектурой города. Каждый объект будет рассматриваться в соответствии с существующей застройкой, ее характером, структурой, цветовыми решениями. То есть будет создаваться образ города».

Генеральный директор ООО «ЛУГ-Девелопмент» Олег Товстик вспоминает, что изначально в требованиях к архитектурно-градостроительному облику зданий были прописаны моменты, которые сильно ограничили бы строителей, но в итоге власти прислушались к мнению застройщиков. В утвержденной редакции документ Олега Товстика удовлетворяет.

«Например, в фасадах в каждой квартире должна быть ниша для кондиционеров. А теперь представьте дом, где возле окна ниша с глубиной почти метр. Во-первых, как такую панель произвести, во-вторых, внутри квартиры будут какие-то выступы, а снаружи будут огромные дыры, которые надо сеткой закрывать. Они будут пачкаться, их надо мыть. В общем, если говорить, то к просьбам застройщиков администрация реально прислушалась. Но хочется, чтобы правила, помимо правил, были практичными. Сейчас главный человек достаточно доброжелательный, вникает в проекты, и с ними, я думаю, проблем не будет. Придет другой через несколько лет. И вдруг он по-другому себя будет вести. Поэтому эта согласующая инстанция навивает некий субъективизм, честно говоря, что не очень радует. Лучше бы были правила четкие. Выполняй и все, неважно, какой чиновник там сидит».

Требования к архитектурно-градостроительному облику зданий существовали и в советское время, вспоминает руководитель строительной компании «Стройсистема» Анатолий Палкин. И стройматериалы согласовывали, и фасады. Даже в 90-х это было, а потом про эти требования как-то забыли и свели на нет. В общем и целом Анатолий Палкин новые требования поддерживает. Но не со всем согласен.

«Что касается дворов без машин, сквозных проходов в подъездах - я против этого однозначно, потому что в городе очень тесно, и делать такую планировку, на мой взгляд, просто невозможно. Это когда новый микрорайон строишь, согласовываешь проект планировки, внутриквартальные проезды, тогда, скажем, я "за" дворы без машин. Ну такие застройки практически невозможно сделать. И людей напрягать, которые будут жить, не надо. Машины, знаете, это у некоторых людей - полжизни. Многие люди живут в машинах просто. Туда-сюда ездят, работают на них».

Активист движения «Убитые дороги», ведущий программы «ГорДозор» на ПЛН FM Николай Мельков полагает, что принцип «двор без машин», который теперь придется соблюдать застройщикам при возведении новых зданий в Пскове, - мысль довольно хорошая. Идея пришла из скандинавских стран и успешно реализуется в некоторых российских регионах. Есть дворы без машин и в Пскове — в жилом комплексе «Александрия» на улице Загородной. Автомобили паркуются по его периметру, а внутрь заехать не могут. Можно ли растиражировать этот опыт на другие микрорайоны города — это вопрос.

«Если мы сейчас будем уменьшать парковочные места во дворах, а они больше для временного хранения, то куда автомобилистам переехать? Также еще напомним, что наше правительство хочет иметь норматив на парковки с 1 января 2026 года. Тоже в сторону улучшения, но пока не понятно, куда сейчас всех деть? Потому что за последние 10-15 лет у нас уровень автомобилистов вырос в два раза. Машин довольно много, а места у нас не создаются, поэтому у нас дворы имеют такую плотную стоянку. Поэтому нужно сначала создать условия, куда их можно будет переместить. Потом уже начать уменьшать. Конечно, двор без машин - это хорошо. Вы не будете переживать, что вы выйдете, вас собьют или вашего ребенка. Ну вы понимаете, что все-таки туда машины будут заезжать. Скорая помощь, доставка».

«Ну наконец-то»: восторженно пункт про «двор без машин» встретил и архитектор Владимир Шуляковский. По его мнению, исполнить его будет непросто, но стремиться надо. Мало того, если подойти к вопросу с умом, то можно освободить от машин даже дворы в старых спальных микрорайонах, убежден архитектор.

«Если взять какой-нибудь район хрущевской застройки, где все дворы, проезды, все хаотично заставлено машинками, вот их потихонечку переделывают. Где-то асфальтируют, где-то парковочку приделали, где-то детскую площадочку поставили. Если такой район взять и целиком перепроектировать, в них часто бывает большой резерв территории, они достаточно просторные, то теоретически можно попытаться этот принцип внедрить. Где-то выделить место под парковки, а весь остальной двор - совершенно не проезжий или проезжий только для, допустим, скорой помощи, пожарных. Вот эти новые районы, которые сейчас строятся, там автомобилей очень много у народа, девать их практически некуда, то есть там надо что-то менять. Внедрять, в том числе, подземные парковки, хоть это и дорого, но опыт показал, что они раскупаются, даже у нас в Пскове подземные места (покупают) с удовольствием. То есть это надо внедрять. Или строить, например, многоэтажные парковки где-нибудь на краю жилого района, где-нибудь в спокойном месте, чтобы не мешало. Этажерку бетона пятиэтажную, и пусть там стоят эти автомобили».

Времена меняются, и законодательство тоже должно гибко подстраиваться под новые требования, отмечает председатель Псковской областного отделения Всероссийского общество инвалидов, депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова. Принятые на октябрьской сессии гордумы изменения в ПЗЗ, по ее мнению, говорят о том, что градостроительное законодательство становится по отношению к горожанам более дружелюбным. И в этом плане большими шагом вперед является тот факт, что внесенные корректировки учитывают интересы маломобильных групп населения. Действующее федеральное законодательство обязывает застройщиков учитывать при строительстве интересы данной категории граждан, и принятые 25 октября требования к архитектурно-градостроительному облику зданий Пскова — в этом плане неплохое усиление.

«Для человека, который имеет какие-то нарушения, ограничения по здоровью, конечно, очень важно, чтобы было доступно, беспрепятственно его передвижение до дома. И здесь, в правилах, это учтено. Дворовая территория не должна иметь каких-то превышений, лестниц, ступеней, бордюров. Сходная группа до лифта должна быть полностью доступна, не иметь ни порогов, ни каких-то дополнительных ступеней и, конечно, это удобно. Это удобно для человека с инвалидностью, для маломобильного гражданина, для детей, для пожилого человека. Как это будет работать? Я думаю, что мы это увидим, я очень надеюсь. Законодатель вкладывал в данный проект то, что должно только улучшить положение людей».

Наши сегодняшние спикеры по большей части оптимистично отзываются по поводу принятых требований к архитектурно-градостроительному облику зданий Пскова. Никто не подвергает сомнению, что застройщики должны обязательно согласовывать отделочные материалы, цветовое оформление, подсветку, остекление балконов и другие моменты, связанные со строительством или реконструкцией зданий. Пожалуй, наиболее спорным во всей этой истории стал пункт про дворы без машин. Многие спикеры испытывают скепсис по поводу того, что такое вообще возможно в нашем городе. Между тем городские власти рассчитывают, что нововведения сделают городскую среду в Пскове еще более качественной, безопасной и гармоничной. Если новые изменения в ПЗЗ будут реально работать, а не существовать только на бумаге, такое вполне возможно.

Татьяна Иванова