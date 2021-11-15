Политика

Александр Баев намерен участвовать в выборах в Псковскую гордуму в 2022 году

Заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №6, руководитель фракции КПРФ Александр Баев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил о том, что намерен участвовать в выборах в гордуму в 2022 году.

«Если партия доверит, я, естественно, буду участвовать, - отметил он. - Партийную дисциплину никто не отменял. Самое главное, у меня самого есть желание продолжать свою деятельность, бороться, менять жизнь города в лучшую сторону».

По его мнению, чем больше оппозиционных представителей в городской Думе, тем проще решаются проблемы. «Потому что есть возможность быть услышанным», - резюмировал Александр Баев.