Политика

Борис Елкин о впечатлениях от новой должности и взаимоотношениях городских властей

Сити-менеджер Пскова Борис Елкин вступил в должность менее месяца назад. После этого в городской администрации произошли небольшие кадровые перестановки, в частности, псковичам были представлены два новых заместителя градоначальника. О впечатлениях от получения новой должности, а также о сложившейся ситуации в городской администрации, Борис Елкин рассказал в беседе с журналистом Псковской Ленты Новостей Константином Калиниченко.

— Борис Андреевич, вы — псковский градоначальник. Не пожалели, что взвалили на себя этот крест?

— Совсем не пожалел, мне очень нравится моя работа. Это очень важное направление – управление городом. У меня часто спрашивают, каково это, перейти в городскую администрацию после комитета (в 2019 году Борис Елкин был назначен председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области - ред.), могу сказать, что, в целом, не испытываю трудностей. Да, появилось много новых аспектов. Есть, например, нюансы с уборкой города, тут надо проработать взаимодействие с управляющими компаниями, держать их в ежовых рукавицах. В целом, работа интересная, ответственная, важная, ведь на кону жизнь и благополучие наших граждан

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— Вы пришли на работу в городскую администрацию, в сложившуюся структуру. Что вас не устроило, может, и сейчас не устраивает в работе исполнительной власти Пскова? Что вы уже перестроили или намерены перестроить в работе муниципалитета?

— Я не скажу, что меня какие-то вещи сильно не устраивали. В администрации есть моменты, которые нужно было подкорректировать, подкрутить, например, мы меняем систему документооборота для ускорения процесса взаимодействия и внутри администрации, и с внешними организациями. Какие-то организационные выводы тоже имеются. Вы видите, что есть часть новых и часть старых заместителей, есть внутренние органы, которые мы тоже поменяли. Сказать, что нужны какие-то глобальные перестановки в администрации, я не скажу. Может быть, где-то людям нужно довести то, как мы видим свою работу, довести свое видение исполнения различных процессов. Понятно, если люди не будут справляться, где-то, возможно, кого-то придется поменять, но пока таких планов нет, надеюсь, все вольются в коллектив и будут выполнять те задачи, которые перед ними поставят.

— В Пскове появился термин «команда Елкина». Довольны ли вы людьми, которые вместе с вами пришли в городскую администрацию, уверены ли вы в их компетентности, насколько это неслучайные люди?

— Время покажет. Я думаю, что наши граждане смогут оценить, насколько быстро и качественно они работают. Глупо было бы говорить, что я не уверен в тех людях, которых привел, иначе зачем я это сделал? Я вижу, что люди могут помочь городу, реагировать на те вызовы, которые перед нами ставят. Мы будем стараться вместе работать, если кто-то будет стараться выбиваться из коллектива, придется с ним попрощаться, но я еще раз скажу: надеюсь, что этого не произойдет, что все будут качественно работать и выполнять свои обязательства. У Александра Николаевича (Братчикова, бывшего главы администрации города Пскова — ред.) была неплохая команда, но какие-то точечные изменения необходимо было предпринять.

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— Можем ли мы сказать, что на данном этапе формирование руководящего состава городской администрации завершилось и дальнейшие изменения будут только в том случае, если вы поймете, что конкретный руководитель конкретного органа власти не справляется?

— Мой посыл, да, примерно таков. В любом случае у всех есть возможность поработать, проявить себя. На планерках я всегда говорю, что все должно быть не из-под палки: чиновники сами должны идти с инициативой, от органов власти предложения всегда приветствуются, особенно, если они идут на благо наших граждан, на улучшение благополучия, качества уборки города (от снега — ред.), образования, общественных пространств. Все эти предложения очень важны. Один руководитель - не воин, поэтому без инициатив мы не сможем куда-то сдвинуться и пойти вперед.

— Начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, говорили, хотел бы уйти, покинуть место работы, вы его уговаривали остаться?

— Мы с ним обсуждали этот момент. На самом деле, у меня с ним никаких проблем в взаимоотношениях нет. Конечно, ему досталось очень тяжелое хозяйство, я бы сказал, «расстрельное». У него много полномочий, и, конечно, все основные камни летят в его сторону. Я считаю, что он достойный сотрудник, и, если он готов работать, то пусть работает, я не вижу препятствий. Хозяйство тяжелое, негатив по этой части будет всегда, я это прекрасно понимаю, главное — уметь справляться с этим негативом и дальше делать свою работу правильно, вовремя, чтобы наше городское хозяйство было на достойном уровне, а еще лучше его приумножить.

— Если говорить о более широком спектре управления городом, управление у нас, скажем так, двухголовое, есть глава города, есть глава администрации. Насколько гармонично работал ваш тандем с Еленой Полонской в 2021 году?

— С Еленой Александровной (Полонской, главой города Пскова — ред.) мы отработали полгода. У нас достаточное тесное взаимодействие, мы постоянно общаемся по рабочим вопросам, ежедневно встречаемся, никаких проблем не возникает. Где-то я ее прошу помочь, где -то — она меня. Так что, у нас достаточно теплые взаимоотношения.

— А как в целом складываются взаимоотношения с депутатским корпусом, насколько вас депутаты слушают?

— Я считаю, что с депутатами у нас тоже отрытый диалог. Конечно, больше всего мы контактируем с одномандатниками, которые работают по округам. Эти люди непосредственно взаимодействуют на земле, и через них многие граждане передают свои посылы, пожелания, крики души, назовем это так, поэтому взаимодействие было и будет продолжаться. Есть и другие депутаты, с ними мы тоже взаимодействуем. В общем, никаких проблем и конфликтных точек у нас нет ни с одним из депутатов, мы всегда находим компромисс и выстраиваем диалог.