Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Справедливая Россия» решает проблемы
праздник в усадьбе
Карта Культура Причудья
Что нужно для любимого хобби?
Особенности псковской кулинарии
лечение без очередей и хамства
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Мифы о стоматологах развеяны
разговоры о кухне
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 16.12.2021 11:0015 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей - 2021. Итоги проекта 17.12.2021 18:000 Борис Елкин о впечатлениях от новой должности и взаимоотношениях городских властей 17.12.2021 17:200 Сергей Михеев назвал плюс законопроекта о развитии местного самоуправления 17.12.2021 17:041 Антон Минаков: Если лидер ЛДПР покинет свой пост, это не приведет к закрытию партии 17.12.2021 16:470 Глава Великолукского района назвал знаковым законопроект о развитии местного самоуправления 17.12.2021 15:000 Антон Минаков о взаимоотношениях с властью: У нас нет конфликтов и панибратства
 
 
 
Самое популярное 13.12.2021 10:4521 Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев 11.12.2021 15:1420 Близнецов весом 490 и 1100 граммов родила 16-летняя псковичка 13.12.2021 15:4630 В Пскове пятиклассника накажут за объявление о продаже «школы с рабами» 16.12.2021 07:176 Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными 14.12.2021 07:150 Петербург и Псков свяжет дополнительный поезд в канун Нового года
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Борис Елкин о впечатлениях от новой должности и взаимоотношениях городских властей

17.12.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

Сити-менеджер Пскова Борис Елкин вступил в должность менее месяца назад. После этого в городской администрации произошли небольшие кадровые перестановки, в частности, псковичам были представлены два новых заместителя градоначальника. О впечатлениях от получения новой должности, а также о сложившейся ситуации в городской администрации, Борис Елкин рассказал в беседе с журналистом Псковской Ленты Новостей Константином Калиниченко.

 

— Борис Андреевич, вы — псковский градоначальник. Не пожалели, что взвалили на себя этот крест?

— Совсем не пожалел, мне очень нравится моя работа. Это очень важное направление – управление городом. У меня часто спрашивают, каково это, перейти в городскую администрацию после комитета (в 2019 году Борис Елкин был назначен председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области - ред.), могу сказать, что, в целом, не испытываю трудностей. Да, появилось много новых аспектов. Есть, например, нюансы с уборкой города, тут надо проработать взаимодействие с управляющими компаниями, держать их в ежовых рукавицах. В целом, работа интересная, ответственная, важная, ведь на кону жизнь и благополучие наших граждан

— Вы пришли на работу в городскую администрацию, в сложившуюся структуру. Что вас не устроило, может, и сейчас не устраивает в работе исполнительной власти Пскова? Что вы уже перестроили или намерены перестроить в работе муниципалитета?

— Я не скажу, что меня какие-то вещи сильно не устраивали. В администрации есть моменты, которые нужно было подкорректировать, подкрутить, например, мы меняем систему документооборота для ускорения процесса взаимодействия и внутри администрации, и с внешними организациями. Какие-то организационные выводы тоже имеются. Вы видите, что есть часть новых и часть старых заместителей, есть внутренние органы, которые мы тоже поменяли. Сказать, что нужны какие-то глобальные перестановки в администрации, я не скажу. Может быть, где-то людям нужно довести то, как мы видим свою работу, довести свое видение исполнения различных процессов. Понятно, если люди не будут справляться, где-то, возможно, кого-то придется поменять, но пока таких планов нет, надеюсь, все вольются в коллектив и будут выполнять те задачи, которые перед ними поставят.

— В Пскове появился термин «команда Елкина». Довольны ли вы людьми, которые вместе с вами пришли в городскую администрацию, уверены ли вы в их компетентности, насколько это неслучайные люди?

— Время покажет. Я думаю, что наши граждане смогут оценить, насколько быстро и качественно они работают. Глупо было бы говорить, что я не уверен в тех людях, которых привел, иначе зачем я это сделал? Я вижу, что люди могут помочь городу, реагировать на те вызовы, которые перед нами ставят. Мы будем стараться вместе работать, если кто-то будет стараться выбиваться из коллектива, придется с ним попрощаться, но я еще раз скажу: надеюсь, что этого не произойдет, что все будут качественно работать и выполнять свои обязательства. У Александра Николаевича (Братчикова, бывшего главы администрации города Пскова — ред.) была неплохая команда, но какие-то точечные изменения необходимо было предпринять.

Смотрите также
06.12.2021 17:166 Elkin Team

— Можем ли мы сказать, что на данном этапе формирование руководящего состава городской администрации завершилось и дальнейшие изменения будут только в том случае, если вы поймете, что конкретный руководитель конкретного органа власти не справляется?

— Мой посыл, да, примерно таков. В любом случае у всех есть возможность поработать, проявить себя. На планерках я всегда говорю, что все должно быть не из-под палки: чиновники сами должны идти с инициативой, от органов власти предложения всегда приветствуются, особенно, если они идут на благо наших граждан, на улучшение благополучия, качества уборки города (от снега — ред.), образования, общественных пространств. Все эти предложения очень важны. Один руководитель - не воин, поэтому без инициатив мы не сможем куда-то сдвинуться и пойти вперед.

— Начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, говорили, хотел бы уйти, покинуть место работы, вы его уговаривали остаться?

— Мы с ним обсуждали этот момент. На самом деле, у меня с ним никаких проблем в взаимоотношениях нет. Конечно, ему досталось очень тяжелое хозяйство, я бы сказал, «расстрельное». У него много полномочий, и, конечно, все основные камни летят в его сторону. Я считаю, что он достойный сотрудник, и, если он готов работать, то пусть работает, я не вижу препятствий. Хозяйство тяжелое, негатив по этой части будет всегда, я это прекрасно понимаю, главное — уметь справляться с этим негативом и дальше делать свою работу правильно, вовремя, чтобы наше городское хозяйство было на достойном уровне, а еще лучше его приумножить.

— Если говорить о более широком спектре управления городом, управление у нас, скажем так, двухголовое, есть глава города, есть глава администрации. Насколько гармонично работал ваш тандем с Еленой Полонской в 2021 году?

— С Еленой Александровной (Полонской, главой города Пскова — ред.) мы отработали полгода. У нас достаточное тесное взаимодействие, мы постоянно общаемся по рабочим вопросам, ежедневно встречаемся, никаких проблем не возникает. Где-то я ее прошу помочь, где -то — она меня. Так что, у нас достаточно теплые взаимоотношения.

— А как в целом складываются взаимоотношения с депутатским корпусом, насколько вас депутаты слушают?

— Я считаю, что с депутатами у нас тоже отрытый диалог. Конечно, больше всего мы контактируем с одномандатниками, которые работают по округам. Эти люди непосредственно взаимодействуют на земле, и через них многие граждане передают свои посылы, пожелания, крики души, назовем это так, поэтому взаимодействие было и будет продолжаться. Есть и другие депутаты, с ними мы тоже взаимодействуем. В общем, никаких проблем и конфликтных точек у нас нет ни с одним из депутатов, мы всегда находим компромисс и выстраиваем диалог.

Теги: #администрация Пскова #псков #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы новогодним украшением Пскова?
В опросе приняло участие 289 человек
17.12.2021, 19:140 Пенсионера сбили на проспекте Гагарина в Великих Луках 17.12.2021, 19:100 Минтруд заявил об отсутствии планов вводить ежегодные новогодние выплаты пенсионерам 17.12.2021, 18:500 Руководитель великолукской инфекционки вновь заболела коронавирусом 17.12.2021, 18:310 Житель Дновского района избил человека и возместил ему 50 000 рублей ущерба
17.12.2021, 18:110 Инвестиционную привлекательность Псковской области обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 17.12.2021, 18:050 Более 350 ДТП произошло в Псковской области в декабре 17.12.2021, 18:000 Борис Елкин о впечатлениях от новой должности и взаимоотношениях городских властей 17.12.2021, 17:411 «Моглино» вошло в пятерку самых инвестиционно привлекательных экономических зон России
17.12.2021, 17:390 Опубликован график работы передвижного пункта вакцинации в Островской районе 17.12.2021, 17:330 Герои народных сказок появились возле детских садов в Пскове 17.12.2021, 17:200 Сергей Михеев назвал плюс законопроекта о развитии местного самоуправления 17.12.2021, 17:160 Более 20 косуль проживают на территории ОЭЗ «Моглино»
17.12.2021, 17:070 Снег, дождь и до +3 градусов прогнозируют в Псковской области 18 декабря 17.12.2021, 17:041 Антон Минаков: Если лидер ЛДПР покинет свой пост, это не приведет к закрытию партии 17.12.2021, 17:017 Почти 2 млрд рублей требуется на реализацию концепции развития велосистемы Пскова 17.12.2021, 16:520 О ходе ремонта памятника «Ледовое побоище» рассказала глава Псковского района
17.12.2021, 16:490 Псковское отделение Сбербанка принимает участие в конкурсе новогоднего оформления фасадов 17.12.2021, 16:470 Глава Великолукского района назвал знаковым законопроект о развитии местного самоуправления 17.12.2021, 16:450 Псковский экопроект стал победителем премии «Чистый воздух» 17.12.2021, 16:320 Газовики провели рейд по адресам должников в Острове
17.12.2021, 16:300 ВТБ: 40% продаж ипотеки на новостройки проходит через совместные программы банков и застройщиков 17.12.2021, 16:210 В Псковской области работают около 500 компаний с участием иностранного капитала 17.12.2021, 16:170 Контрабанду сигарет и алкоголя пресекли в Невельском районе 17.12.2021, 16:142 Станция очистки воды появится в псковской Родине через два года
17.12.2021, 15:590 В Куньинском районе пенсионерку подозревают в убийстве сожителя 17.12.2021, 15:570 Возможный снос здания почты на вокзале в Пскове прокомментировал его собственник 17.12.2021, 15:500 Борис Елкин о прогулках градоначальника в прямом эфире и хамстве в соцсетях 17.12.2021, 15:380 Показ сказки «Щелкунчик» повторят в Пскове по просьбам зрителей
17.12.2021, 15:190 Автомобиль сгорел после ДТП в Новосокольническом районе 17.12.2021, 15:170 Около 600 новых мест дополнительного образования появилось в Псковском районе 17.12.2021, 15:000 Антон Минаков о взаимоотношениях с властью: У нас нет конфликтов и панибратства 17.12.2021, 14:550 Учащиеся разработали концепции новогоднего украшения фасадов школ Пскова
17.12.2021, 14:435 Голикова поблагодарила «Единую Россию» за поддержку предприятий в условиях ограничений 17.12.2021, 14:380 Школа карате для всей семьи. Первые итоги 17.12.2021, 14:350 Цифровизация: как в псковских сельских школах дети учатся создавать приложения 17.12.2021, 14:150 Дочерняя компания Сбера предлагает инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью
17.12.2021, 14:082 Острович-живодер предстанет перед судом за убийство собаки 17.12.2021, 14:060 «Обратный отсчет»: Антон Минаков об итогах 2021 года и будущем ЛДПР. ВИДЕО 17.12.2021, 14:030 Появились подробности смертельного ДТП в Новосокольническом районе 17.12.2021, 13:590 Актер из «Ментовских войн» исполнит главную роль в псковском «Ревизоре»
17.12.2021, 13:520 Антон Минаков прокомментировал слухи о чипировании людей через вакцину 17.12.2021, 13:471 Звезды легкой атлетики получили возможность тренироваться в Пскове 17.12.2021, 13:380 Новоржевскую деревню внепланово включили в программу газификации 17.12.2021, 13:240 Интерактив: Только настольный футбол
17.12.2021, 13:210 Волонтеры устанавливают новогодние ели в ковид-центрах Пскова и Великих Лук 17.12.2021, 13:140 Мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского пройдут в Псковской области 17.12.2021, 12:540 Эксперименты в псковской школе 17.12.2021, 12:360 «Хайпожоры»: Качество уборки Пскова и ситуация в псковском телеграм-пространстве. ВИДЕО
17.12.2021, 12:240 Депутатский прием и врачебную консультацию провел Игорь Дитрих в опочецком ФАПе 17.12.2021, 12:100 Экс-прокурор Гдовского района получил должность в Ростовской области 17.12.2021, 12:094 Семь минут праздника 17.12.2021, 12:010 Стал известен график работы псковских бань и аптек в новогодние праздники
17.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 17.12.2021, 11:577 Глава Роспотребнадзора назвала пугающей скорость распространения «омикрона» 17.12.2021, 11:490 Великолукские полицейские раскрыли угон автомобиля по «горячим следам» 17.12.2021, 11:480 В Псковской области коронавирус унес жизни еще восьми человек
17.12.2021, 11:332 На территории гаража в Пскове объявили карантин по АЧС 17.12.2021, 11:311 В России запустят приложение для жалоб на нарушителей ПДД с фиксацией по фото и видео 17.12.2021, 11:227 Прокуратура разъяснила свою позицию по поводу QR-кодов в Псковской области 17.12.2021, 11:170 «Обратный отсчет»: Антон Минаков об итогах 2021 года и будущем ЛДПР
17.12.2021, 11:080 Псковичку задержали по подозрению в убийстве супруга. ВИДЕО 17.12.2021, 11:010 Сбер рассказал о росте рефинансирования потребительских кредитов на Северо-Западе 17.12.2021, 10:570 Женщину задержали в Пскове за попытку украсть спиртное 17.12.2021, 10:440 Дело завели на сотрудников администрации Порховского района за оплату невыполненных работ
17.12.2021, 10:343 Островских школьников будут тестировать на наркотики три раза в год 17.12.2021, 10:260 «Волга» и «Шевроле» столкнулись на перекрестке Труда - Текстильная в Пскове 17.12.2021, 10:240 В ряде городов Псковской области изменится стоимость проезда в автобусах 17.12.2021, 10:190 Лучшие танцевальные номера за 50 лет представили на юбилее «Русских узоров» в Пскове
17.12.2021, 10:140 Более 1000 рождественских деревьев из Дании не пропустили через границу в Псковской области 17.12.2021, 10:104 Исключить обгоны с выездом на встречную полосу движения советуют псковичам 17.12.2021, 10:060 «Хайпожоры»: Качество уборки Пскова и ситуация в псковском телеграм-пространстве 17.12.2021, 09:560 Шесть автомобилей должников выставили на торги в Псковской области
17.12.2021, 09:490 В Совфеде оценили идею ежегодных выплат пенсионерам к Новому году 17.12.2021, 09:420 Два пожара произошло ночью в Псковской области 17.12.2021, 09:290 Водитель «Лады» сбил женщину на Рижском проспекте в Пскове 17.12.2021, 09:150 Жители СЗФО перечислили факторы выбора идеальной работы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru