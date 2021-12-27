Политика

ТОП-7 самых популярных псковских политиков в соцсетях

Растущая роль и значение социальных сетей в современном обществе не нуждаются в доказательствах. Причиной этому служит их интерактивность, благодаря чему пользователи могут всегда быть в курсе последних новостей и оставаться «на связи» с окружающим миром.

Пандемия только подстегнула скачок популярности онлайн-платформ — к началу года в них зарегистрировалось почти полмиллиарда человек. В среднем каждый день появлялось более 1,3 млн новых аккаунтов, это примерно 15,5 нового пользователя в секунду, сообщается в отчете Digital Global 2021. Время, которое рядовой пользователь проводит в соцсетях также выросло. В среднем ежедневно мы сидим в соцсетях до 2 часов 25 минут. Это примерно один день в неделю.

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Неудивительно, что социальные сети активно стали использовать предприниматели, деятели культуры и политики, ведь они дают возможность наиболее быстрым способом получать обратную связь от пользователей и максимально прозрачно просматривать их реакцию на различную социальную, политическую или агитационную деятельность. Подводя итоги года, мы предлагаем посмотреть, кто же из псковских випов преуспел в ведении соцсетей, кто набрал больше всех подписчиков, а кто поразил нас эксклюзивным контентом.

Критерии, которые мы использовали при оценке соцсетей псковских политиков:

Суммарное количество подписчиков

Уникальность регионального контента

Упоминание аккаунтов политиков в СМИ и соцмедиа

Количество соцсетей, которые ведут политики

7 место – Дмитрий Михайлов

Некоторые политики в уходящем году хорошо стартовали в социальных сетях, но после выборов, получив мандат, сразу исчезли с горизонта. В большинстве своем это касается оппозиционеров. Например, хорошо начал коммунист Дмитрий Михайлов, который первым из всех псковских политиков создал страничку в TikTok и набрал там 20 тысяч подписчиков. Но к концу года вся активность свелась к нулю. Такое халатное отношение к своей аудитории мы, конечно, не одобряем. Но и не включить депутата в рейтинг, как новатора, достаточно успешно освоившего новую площадку, мы тоже не можем.

6 место – Александр Козловский

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский не может похвастаться очень большим количеством подписчиков в соцсетях. Однако в этом году политик смело шагнул на все площадки, какие только можно было. Депутат завел себе канал в Telegram, страничку в TikTok, при этом не забросил ни «ВКонтакте», ни Instagram. За такую планомерную уверенную работу, которая, в конечном счете, все равно даст плоды, Александр Козловский попадает в наш итоговый рейтинг.

5 место – Борис Елкин

Не отстает в осваивании соцсетей и новый глава администрации Пскова Борис Елкин. С момента, как он занял новую должность, Instagram стал вести куда более активно, чем ранее. В профиле множество фотографий красивого города - такое псковичи любят. Да и все проблемы, возникающие у населения, Борис Елкин открыто и активно обсуждает с людьми в соцсетях - не делает вид, что не знает о сложностях с подачей воды или уборкой в городе. Такое отношение к подписчикам вызывает положительную реакцию у горожан.

Еще одно нововведение главы администрации – прямые эфиры. Частенько в своем профиле Борис Елкин выходит в онлайн, чтобы пообщаться с псковичами – сообщает хорошие новости, отвечает на вопросы и фиксирует имеющиеся проблемы. Такой способ общения с аудиторией однозначно идет на пользу и городу, и рейтингу главы администрации. С одного эфира главы администрации СМИ выдавали по десятку новостей. Такой контент можно оценивать не только как уникальный, но и общественно значимый.

4 место – Юрий Сорокин

Знаком «+» хотим отметить интересные аккаунты в соцсетях депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина. За год он набрал внушительную аудиторию – более 7 тысяч подписчиков «ВКонтакте» и более 6 тысяч в Instagram. Его посты собирают много лайков и получают теплый отклик аудитории.

Депутат постит не только официальные совещания, но и рассказывает подписчикам про историю города, по выходным играет различные произведения на музыкальных инструментах. Такая открытость, конечно, привлекает новую аудиторию и подогревает интерес тех, кто уже подписался. К тому же, соцсети политика дали очень много инфоповодов, на которые обратили внимание региональные СМИ. Например, открытие музыкальной скамьи на улице Калинина или мурал с изображением Виктора Цоя стали одними из самых обсуждаемых тем за последние несколько месяцев среди псковичей в социальных сетях.

3 место – Елена Полонская

В целом, все городские власти активно используют социальные сети в своей работе. Вероятно, любимая соцсеть главы города Елены Полонской – «ВКонтакте». В аккаунте у нее более 10 тысяч подписчиков, она постит много фото как с официальных встреч по работе, так и из личного архива. Поэтому со своей аудиторией у главы города отношения достаточно доверительные – контент вызывает хороший отклик, фотографии собирают много лайков.

В этом году активно рос и Instagram Елены Полонской за год буквально с 1000 подписчиков до 4000. Такую активность и положительную динамику отмечаем знаком «+».

2 место – Лев Шлосберг

Политик, который одним из первых в регионе освоил социальные сети, – Лев Шлосберг. На текущий момент у него самый многочисленный канал в Telegram среди политиков в Псковской области – почти 5,5 тысяч подписчиков. Стоит отметить, что Лев Шлосберг не концентрирует свое внимание на какой-то одной социальной сети, а использует всевозможные каналы общения с аудиторией. У него живые странички в Instagram, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook. Суммарно вся его аудитория в соцсетях насчитывает около 75 тысяч подписчиков, только в Facebook на него подписаны 42 558 человек. Для Псковской области цифры беспрецедентные.

Такую широкую аудиторию удалось охватить явно за счет федеральной известности в оппозиционных кругах. В этом году Лев Шлосберг активно наращивал аудиторию во время предвыборной кампании. Связано это с судами и дальнейшим снятием политика с выборов. Посты и цитаты бывшего депутата активно разлетались по различным СМИ и соцмедиа. Уровень упоминаемости соцсетей Льва Шлосберга в СМИ очень высок, пусть и не всегда это связано с Псковской областью, федеральная известность сыграла свою роль.

1 место – Михаил Ведерников

Первым в рейтинге оказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На текущий момент в Instagram у него более 95 тысяч подписчиков, за год глава региона набрал почти 10 тысяч новых подписчиков. Сейчас число его подписчиков в Instagram и Facebook составляет 104 592 человека. Это сильно отличает его от всех предшественников. Например, экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов до сих пор не имеет никаких официальных страничек в социальных сетях. Еще один бывший глава региона Андрей Турчак пользуется тоже только Instagram. Но он в основном выкладывает фотографии с официальных мероприятий. Его страница не стала «общественной приемной» для граждан, как у Михаила Ведерникова.

Действующий глава региона действительно уделяет большое внимание ведению своей странички. Скорее всего, над страницей губернатора вместе с ним трудится не один человек, но это дает свои плоды. В администрации президента работу губернаторов оценивают, в том числе, и по активности в социальных сетях. Это стало целым федеральным трендом.

Соцсети губернатора в этом году буквально ежедневно формировали информационную повестку – коронавирус, нацпроекты, бюджет, о чем только не писал глава региона в своем Instagram. Я уже не говорю о том, что комментарии от жителей области под постами Михаила Ведерникова сформировали настоящую онлайн-общественную приемную, где можно оперативно добиться решения своего вопроса.

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Место Политик Количество подписчиков Уникальность регионального контента Упоминание аккаунтов политиков в СМИ и соцмедиа Количество соцсетей, которые ведут политики 7 Дмитрий Михайлов ВК: 7 567 Telegram: 99 Instagram: 181 TikTok: 21 900 Средняя Низкая 3 6 Александр Козловский ВК: 5 393 Telegram: 397 Instagram: 2 944 TikTok: 65 Facebook: 4 900 Средняя Средняя 5 5 Борис Елкин Instagram: 2 218 Facebook: 1 500 Высокая Высокая 2 4 Юрий Сорокин ВК: 7 430 Instagram: 6 059 Facebook: 1 700 Высокая Высокая 3 3 Елена Полонская ВК: 11 031 Instagram: 3 964 Facebook: 6 228 Средняя Высокая 3 2 Лев Шлосберг ВК: 9 822 ОК: 4 541 Telegram: 5 419 Instagram: 11 000 Facebook: 42 558 Средняя Высокая 5 1 Михаил Ведерников Instagram: 95 600 Facebook: 8 992 Высокая Высокая 2

В целом, многие политики и чиновники уже имеют один или несколько аккаунтов в соцсетях и активно пользуются ими. Они выкладывают новости, комментируют ситуацию в стране, рассказывают о личной жизни, общаются друг с другом и другими пользователями. Очевидно, что это отличный способ завоевывать и голоса на выборах, и авторитет среди подписчиков. Хоть на сегодняшний день в соцсетях пока все же преобладает развлекательный контент, учитывая темпы развития интернет-технологий, в течение следующего года ситуация продолжит меняться. Не удивлюсь, если в скором времени на просторах интернета появится политическая социальная сеть.

Политическую битву за социальные сети выиграет тот, кто будет публиковать уникальный, хайповый или полезный контент. В строю останутся и те аккаунты, с помощью которых люди могут решать возникающие у них проблемы. Также подписчики будут благосклонны к тем, кто не боится новизны и смело шагает в различные соцсети и пробует новые форматы работы.

Ксения Журавкова