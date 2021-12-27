Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Изменения для владельцев недвижимости
«Классные каникулы» в Новый год
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
музей русского пития
Новогодние подарки для любимых
Что нужно для любимого хобби?
Псковский марафон
лечение без очередей и хамства
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 27.12.2021 23:590 Год Рейтингомера. Подсчитано и взвешено 28.12.2021 17:450 ТОП-7 самых популярных псковских политиков в соцсетях 28.12.2021 14:231 Денис Иванов назвал инициативу возвращения прямых выборов мэра популизмом 27.12.2021 23:590 Год Рейтингомера. Подсчитано и взвешено 27.12.2021 14:408 Алексей Севастьянов выступит против участия оппозиции в работе согласительной комиссии 27.12.2021 12:463 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2021 году
 
 
 
Самое популярное 22.12.2021 16:5619 Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области 27.12.2021 10:5236 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 24.12.2021 10:256 Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 21.12.2021 21:414 Все школы Псковской области уйдут на зимние каникулы с 27 декабря по 9 января
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

ТОП-7 самых популярных псковских политиков в соцсетях

28.12.2021 17:45|ПсковКомментариев: 0

Растущая роль и значение социальных сетей в современном обществе не нуждаются в доказательствах. Причиной этому служит их интерактивность, благодаря чему пользователи могут всегда быть в курсе последних новостей и оставаться «на связи» с окружающим миром.

 

Пандемия только подстегнула скачок популярности онлайн-платформ — к началу года в них зарегистрировалось почти полмиллиарда человек. В среднем каждый день появлялось более 1,3 млн новых аккаунтов, это примерно 15,5 нового пользователя в секунду, сообщается в отчете Digital Global 2021. Время, которое рядовой пользователь проводит в соцсетях также выросло. В среднем ежедневно мы сидим в соцсетях до 2 часов 25 минут. Это примерно один день в неделю.

Неудивительно, что социальные сети активно стали использовать предприниматели, деятели культуры и политики, ведь они дают возможность наиболее быстрым способом получать обратную связь от пользователей и максимально прозрачно просматривать их реакцию на различную социальную, политическую или агитационную деятельность. Подводя итоги года, мы предлагаем посмотреть, кто же из псковских випов преуспел в ведении соцсетей, кто набрал больше всех подписчиков, а кто поразил нас эксклюзивным контентом.

Критерии, которые мы использовали при оценке соцсетей псковских политиков:

  • Суммарное количество подписчиков
  • Уникальность регионального контента
  • Упоминание аккаунтов политиков в СМИ и соцмедиа
  • Количество соцсетей, которые ведут политики

7 место – Дмитрий Михайлов

Некоторые политики в уходящем году хорошо стартовали в социальных сетях, но после выборов, получив мандат, сразу исчезли с горизонта. В большинстве своем это касается оппозиционеров. Например, хорошо начал коммунист Дмитрий Михайлов, который первым из всех псковских политиков создал страничку в TikTok и набрал там 20 тысяч подписчиков. Но к концу года вся активность свелась к нулю. Такое халатное отношение к своей аудитории мы, конечно, не одобряем. Но и не включить депутата в рейтинг, как новатора, достаточно успешно освоившего новую площадку, мы тоже не можем.

6 место – Александр Козловский

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский не может похвастаться очень большим количеством подписчиков в соцсетях. Однако в этом году политик смело шагнул на все площадки, какие только можно было. Депутат завел себе канал в Telegram, страничку в TikTok, при этом не забросил ни «ВКонтакте», ни Instagram. За такую планомерную уверенную работу, которая, в конечном счете, все равно даст плоды, Александр Козловский попадает в наш итоговый рейтинг.

5 место – Борис Елкин

Не отстает в осваивании соцсетей и новый глава администрации Пскова Борис Елкин. С момента, как он занял новую должность, Instagram стал вести куда более активно, чем ранее. В профиле множество фотографий красивого города - такое псковичи любят. Да и все проблемы, возникающие у населения, Борис Елкин открыто и активно обсуждает с людьми в соцсетях - не делает вид, что не знает о сложностях с подачей воды или уборкой в городе. Такое отношение к подписчикам вызывает положительную реакцию у горожан.

Еще одно нововведение главы администрации – прямые эфиры. Частенько в своем профиле Борис Елкин выходит в онлайн, чтобы пообщаться с псковичами – сообщает хорошие новости, отвечает на вопросы и фиксирует имеющиеся проблемы. Такой способ общения с аудиторией однозначно идет на пользу и городу, и рейтингу главы администрации. С одного эфира главы администрации СМИ выдавали по десятку новостей. Такой контент можно оценивать не только как уникальный, но и общественно значимый.

4 место – Юрий Сорокин

Знаком «+» хотим отметить интересные аккаунты в соцсетях депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина. За год он набрал внушительную аудиторию – более 7 тысяч подписчиков «ВКонтакте» и более 6 тысяч в Instagram. Его посты собирают много лайков и получают теплый отклик аудитории.

Депутат постит не только официальные совещания, но и рассказывает подписчикам про историю города, по выходным играет различные произведения на музыкальных инструментах. Такая открытость, конечно, привлекает новую аудиторию и подогревает интерес тех, кто уже подписался. К тому же, соцсети политика дали очень много инфоповодов, на которые обратили внимание региональные СМИ. Например, открытие музыкальной скамьи на улице Калинина или мурал с изображением Виктора Цоя стали одними из самых обсуждаемых тем за последние несколько месяцев среди псковичей в социальных сетях.

3 место – Елена Полонская

В целом, все городские власти активно используют социальные сети в своей работе. Вероятно, любимая соцсеть главы города Елены Полонской – «ВКонтакте». В аккаунте у нее более 10 тысяч подписчиков, она постит много фото как с официальных встреч по работе, так и из личного архива. Поэтому со своей аудиторией у главы города отношения достаточно доверительные – контент вызывает хороший отклик, фотографии собирают много лайков.

В этом году активно рос и Instagram Елены Полонской за год буквально с 1000 подписчиков до 4000. Такую активность и положительную динамику отмечаем знаком «+».

2 место – Лев Шлосберг

Политик, который одним из первых в регионе освоил социальные сети, – Лев Шлосберг. На текущий момент у него самый многочисленный канал в Telegram среди политиков в Псковской области – почти 5,5 тысяч подписчиков. Стоит отметить, что Лев Шлосберг не концентрирует свое внимание на какой-то одной социальной сети, а использует всевозможные каналы общения с аудиторией. У него живые странички в Instagram, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook. Суммарно вся его аудитория в соцсетях насчитывает около 75 тысяч подписчиков, только в Facebook на него подписаны 42 558 человек. Для Псковской области цифры беспрецедентные.

Такую широкую аудиторию удалось охватить явно за счет федеральной известности в оппозиционных кругах. В этом году Лев Шлосберг активно наращивал аудиторию во время предвыборной кампании. Связано это с судами и дальнейшим снятием политика с выборов. Посты и цитаты бывшего депутата активно разлетались по различным СМИ и соцмедиа. Уровень упоминаемости соцсетей Льва Шлосберга в СМИ очень высок, пусть и не всегда это связано с Псковской областью, федеральная известность сыграла свою роль.

1 место – Михаил Ведерников

Первым в рейтинге оказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На текущий момент в Instagram у него более 95 тысяч подписчиков, за год глава региона набрал почти 10 тысяч новых подписчиков. Сейчас число его подписчиков в Instagram и Facebook составляет 104 592 человека. Это сильно отличает его от всех предшественников. Например, экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов до сих пор не имеет никаких официальных страничек в социальных сетях. Еще один бывший глава региона Андрей Турчак пользуется тоже только Instagram. Но он в основном выкладывает фотографии с официальных мероприятий. Его страница не стала «общественной приемной» для граждан, как у Михаила Ведерникова.

Действующий глава региона действительно уделяет большое внимание ведению своей странички. Скорее всего, над страницей губернатора вместе с ним трудится не один человек, но это дает свои плоды. В администрации президента работу губернаторов оценивают, в том числе, и по активности в социальных сетях. Это стало целым федеральным трендом.

Соцсети губернатора в этом году буквально ежедневно формировали информационную повестку – коронавирус, нацпроекты, бюджет, о чем только не писал глава региона в своем Instagram. Я уже не говорю о том, что комментарии от жителей области под постами Михаила Ведерникова сформировали настоящую онлайн-общественную приемную, где можно оперативно добиться решения своего вопроса.

 

Место

Политик

Количество подписчиков

 

Уникальность регионального контента

 

Упоминание аккаунтов политиков в СМИ и соцмедиа

 

Количество соцсетей, которые ведут политики

 

7

Дмитрий Михайлов

ВК: 7 567

Telegram: 99

Instagram: 181

TikTok: 21 900

Средняя

Низкая

3

6

Александр Козловский

ВК: 5 393

Telegram: 397

Instagram: 2 944

TikTok: 65

Facebook: 4 900

Средняя

Средняя

5

5

Борис Елкин

Instagram: 2 218

Facebook: 1 500

Высокая

Высокая

2

4

Юрий Сорокин

ВК: 7 430

Instagram: 6 059

Facebook: 1 700

Высокая

Высокая

3

3

Елена Полонская

ВК: 11 031

Instagram: 3 964

Facebook: 6 228

Средняя

Высокая

3

2

Лев Шлосберг

ВК: 9 822

ОК: 4 541

Telegram: 5 419

Instagram: 11 000

Facebook: 42 558

Средняя

Высокая

5

1

Михаил Ведерников

Instagram: 95 600

Facebook: 8 992

Высокая

Высокая

2

В целом, многие политики и чиновники уже имеют один или несколько аккаунтов в соцсетях и активно пользуются ими. Они выкладывают новости, комментируют ситуацию в стране, рассказывают о личной жизни, общаются друг с другом и другими пользователями. Очевидно, что это отличный способ завоевывать и голоса на выборах, и авторитет среди подписчиков. Хоть на сегодняшний день в соцсетях пока все же преобладает развлекательный контент, учитывая темпы развития интернет-технологий, в течение следующего года ситуация продолжит меняться. Не удивлюсь, если в скором времени на просторах интернета появится политическая социальная сеть.

Политическую битву за социальные сети выиграет тот, кто будет публиковать уникальный, хайповый или полезный контент. В строю останутся и те аккаунты, с помощью которых люди могут решать возникающие у них проблемы. Также подписчики будут благосклонны к тем, кто не боится новизны и смело шагает в различные соцсети и пробует новые форматы работы.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #социальные сети #випы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 112 человек
28.12.2021, 18:500 В Пскове не планируют перекрывать дорожное движение в новогоднюю ночь 28.12.2021, 18:280 Стал известен график работы псковских больниц в новогодние праздники 28.12.2021, 18:120 Александр Нестерук допустил скорое появление омикрон-штамма COVID-19 в Псковской области 28.12.2021, 18:110 Армия должна быть боеспособной и современной — Александр Козловский
28.12.2021, 18:030 Михаил Ведерников: Праздники встречаем без дополнительных ограничений 28.12.2021, 17:574 Почти 45 тысяч доз вакцины от COVID-19 пришло в негодность в Псковской области 28.12.2021, 17:450 ТОП-7 самых популярных псковских политиков в соцсетях 28.12.2021, 17:294 Александр Козловский назвал способ снизить темпы заражения COVID-19 в Псковской области
28.12.2021, 17:250 Денис Иванов принял участие во всероссийской акции «Елка Желаний» 28.12.2021, 17:100 Представители псковской власти сняли с «Елки желаний» более 60 шаров  28.12.2021, 17:021 «Это был тяжелый год - был он тяжелей, чем тот» 28.12.2021, 17:000 МТС приглашает псковскую молодежь на кастинг концертных промоутеров
28.12.2021, 16:500 Клиенты Сбербанка могут оформить ипотеку на готовое жилье онлайн 28.12.2021, 16:341 Каток откроют в Финском парке Пскова до конца года 28.12.2021, 16:280 Александр Козловский рассказал о близких, заболевших COVID-19 в тяжелой форме 28.12.2021, 16:100 В УФСИН отрабатывают пресечение массовых беспорядков среди заключенных
28.12.2021, 16:030 Жители Псковского района боятся выйти на улицу из-за волков 28.12.2021, 15:531 Детские сады Пскова ждет обновление в 2022 году - Денис Иванов 28.12.2021, 15:460 Псковский турмаршрут через музей конопли отметили на конкурсе в Москве 28.12.2021, 15:420 Пенсионный фонд проинформировал псковичей о работе своих отделений в праздники
28.12.2021, 15:370 Вылет самолета из Сочи в Псков задерживается 28.12.2021, 15:300 Программное обеспечение с кешбэком можно получить на СНГБ-Маркет 28.12.2021, 15:250 «Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса. ВИДЕО 28.12.2021, 15:230 Более 800 человек посетили псковский музей олимпийского движения за год
28.12.2021, 15:151 Морозный день без осадков ожидается в Псковской области 29 декабря 28.12.2021, 15:101 Светлана Мельникова представила будущее псковского музея в федеральном статусе 28.12.2021, 15:010 Псковский мясокомбинат продолжает выпуск продукции 28.12.2021, 14:550 Великолукские полицейские задержали пьяного лжеавтомеханика
28.12.2021, 14:460 Адаптироваться к условиям пандемии посоветовали псковским бизнесменам 28.12.2021, 14:391 Объемы благоустройства территорий в Псковской области превысили федеральные показатели 28.12.2021, 14:310 Псковский драмтеатр опубликовал афишу на новогодние праздники 28.12.2021, 14:231 Денис Иванов назвал инициативу возвращения прямых выборов мэра популизмом
28.12.2021, 13:531 Директор псковского музея рассказала, что ее шокировало в первые месяцы работы 28.12.2021, 13:340 Псковичей проинформировали о режиме работы МРЭО в новогодние праздники 28.12.2021, 13:220 Спортсменов и тренеров Псковской области чествовали на Балу чемпионов 28.12.2021, 13:140 Стал известен режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни
28.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Козловским 28.12.2021, 13:000 Истории новогодних игрушек могут узнать псковичи в театре кукол 28.12.2021, 12:440 Приобрести автомобиль Škoda на Новый год предлагают псковичам 28.12.2021, 12:370 Псков туристический. ЛОНГРИД
28.12.2021, 12:330 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о микроклимате в Псково-Изборском музее. ВИДЕО 28.12.2021, 12:280 Псковский губернатор поздравил спасателей с праздником и осмотрел спецтехнику 28.12.2021, 12:100 В России расширили список товаров, на которые можно направить маткапитал 28.12.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой
28.12.2021, 11:510 Неизвестный расплатился в псковском кафе фальшивыми деньгами 28.12.2021, 11:430 Работодатели в Псковской области задолжали сотрудникам около 5,5 млн рублей 28.12.2021, 11:380 Возле Кургана Дружбы в Себежском районе запретили вырубку 28.12.2021, 11:342 Вандалы сняли гирлянды с новогодней ели в Локне и разбили игрушки
28.12.2021, 11:160 Печерянин стал фигурантом уголовного дела за сбор маковой соломы 28.12.2021, 11:140 Оформление выплаты по уходу за нетрудоспособным стало доступно онлайн 28.12.2021, 11:020 Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса 28.12.2021, 10:590 Зампредседателя Арбитражного суда Псковской области Ольга Никульникова ушла в отставку
28.12.2021, 10:482 «Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса 28.12.2021, 10:470 Приставы побудили великолукскую организацию погасить полумиллионный долг 28.12.2021, 10:3912 Почти 350 псковичей за неделю оштрафовали за нарушение масочного режима 28.12.2021, 10:351 Псковская область получит 1,5 млрд рублей на ремонт и оснащение школ
28.12.2021, 10:330 Житель Палкинского района предстанет перед судом за угрозу убийством ломом 28.12.2021, 10:310 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о микроклимате в Псково-Изборском музее 28.12.2021, 10:300 Псковский пенсионер лишился кошелька после поездки в такси 28.12.2021, 10:290 Созвездие Единорога над печорской фермой сфотографировал астроном-любитель
28.12.2021, 10:160 Автомобиль врезался в столб в результате ДТП в Пскове 28.12.2021, 10:130 Правительство выделило почти 2 млрд рублей на развитие информационной системы ОМС 28.12.2021, 09:580 Невельчанина будут судить за убийство иностранца 28.12.2021, 09:570 Псковичам рассказали о преимуществах онлайн-заявлений в ГИБДД
28.12.2021, 09:490 Константин Болотин исполнил новогоднюю мечту девочки из Куньи 28.12.2021, 09:340 Три псковича силой заставляли девушек заниматься проституцией 28.12.2021, 09:170 Для гдовских школьников провели новогодний праздник с участием собаки 28.12.2021, 09:010 Директор псковского детского центра стал участником шоу «Русский ниндзя»
28.12.2021, 08:440 Детский омбудсмен предложила разрешить использовать маткапитал на лечение ребенка 28.12.2021, 08:294 Алексей Севастьянов рассказал телеканалу «Матч», кто «похоронил» псковский футбольный клуб 28.12.2021, 08:130 Новогодний парад планет смогут увидеть россияне 28.12.2021, 07:581 Жириновский предложил включать новогодние каникулы в отпуска россиян
28.12.2021, 07:370 Росстат оценил число россиян с зарплатой на уровне МРОТ и ниже 28.12.2021, 07:210 Еще более 1000 псковичей завершили курс вакцинации от коронавируса 28.12.2021, 07:020 Турагенты назвали самый выгодный период зимних отпусков 27.12.2021, 23:590 Год Рейтингомера. Подсчитано и взвешено
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru