Общество

Как псковичи получают влияние и деньги через Instagram

Ежедневно в Instagram заходят около 30 млн россиян. Эта платформа давно перестала быть альбомом с красивыми фоточками и стала одним из самых эффективных каналов продвижения в сети. Похоже, возможность зарабатывать и наращивать влияние наконец-то разглядели и псковичи.

Сколько жителей Псковской области пользуется Instagram, сказать сложно. Таких исследований еще не проводил ни Псковстат, ни мобильные операторы. Зато сервис по поиску и анализу инстаграм-аккаунтов Adinblog выдал нам десятку самых популярных пользователей, зарегистрированных в Псковской области. ТОП-5 получился максимально разношерстным:

Срез показывает, что сегодня в Instagram есть всё. Любой пользователь найдет себе компанию, услугу или товар по душе. Даже в маленьком Пскове. Кто же эти предприимчивые люди, и что они постят, пишут и какие цели преследуют?

Наращивание электората

Псковские политики в Instagram – это целое модное движение. Сейчас разве что бабули, которые пользуются кнопочными телефонами, не подписаны на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Его страница в нелегкие времена пандемии стала для людей оперативным источником информации от первого лица. Это, конечно, здорово, но вот жизни в профиле маловато. А ведь соцсети тем и хороши, что делают из мифических персонажей обычных людей, за которых потом и ходят голосовать. Семья, отдых, прогулки и путешествия - то, что так хочется видеть простым людям в профиле их серьезного губернатора. В любом случае, Михаил Ведерников оказался впереди планеты всей, однозначно стал законодателем мод в Псковской области. Сейчас у него в Instagram уже 87 тысяч подписчиков.

Instagram Михаила Ведерникова

А что до 2017 года политики на Псковщине про инстаграм и не слыхивали? У нас и до этого был свой модный ориентир. В то время в Пскове, наверное, не было человека, который бы не следил за сериалом, в главной роли которого Иван Цецерский как настоящий «хозяин города» каждое утро совершал обход владений с палками для скандинавской ходьбы. Чего там только не было – претензии, ругань, дача, красивые виды Пскова, дни рождения. Хороший пример совмещения живого человека и политика в социальных сетях. Настроения постов на странице Ивана Цецерского потеряли былой задор после переезда в Москву, но за ним с ностальгией наблюдают более 5000 подписчиков, набранных еще во времена его нахождения на посту главы города.

Instagram Ивана Цецерского

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг мастерски осваивает все каналы влияния на массы, и Instagram не стал исключением. Вот только ему не хватает жизни. Обычной, человеческой жизни, чего-то, где нет и отблеска борьбы с режимом. Не часто, но в ленте политика все же появляется его супруга. Обычно такие посты наполнены теплом и любовью. На пару мгновений можно отвлечься от сражений и порадоваться за счастливый брак Льва Шлосберга. Но и за сплошной политической пропагандой готовы наблюдать почти 8 тысяч подписчиков.

Instagram Льва Шлосберга

Из сегодняшних псковских политиков хороший пример ведения Instagram подает вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин. По выходным он радует подписчиков своими музыкальными талантами. Led Zeppelin на фортепьяно субботним утром? Легко! Прогуляться по городу и обсудить с подписчиками новогодние украшения и историческое наследие? Да, пожалуйста. В общем, почти идеальный баланс депутатской работы и обычной жизни. Не зря на его относительно молодой инстаграм подписаны уже более трех тысяч человек.

Instagram Юрия Сорокина

Самые успешные псковичи

Где искать клиентов и признание фотографам, как не в соцсети, где красивая картинка - обязательное сопровождение любого поста. Тут среди преуспевших в деле достаточно много псковичей.

Взять хотя бы известного российского фотографа Дмитрия Маркова. Это, кстати, на текущий момент самый успешный пскович во всем Instagram - 819 тысяч подписчиков. Его аудитория давно уже вылезла за рамки Псковской области, а уровень обсуждения работ достиг не только федерального, но и международного. Ну, любят у нас люди смотреть на «Россию без прикрас», ничего тут не поделаешь. Хотя иногда не очень понятно, почему нельзя просто смотреть по сторонам, когда идешь по Пскову/Сыктывкару или Воронежу.

Instagram Дмитрия Маркова

Ещё один фотограф в ТОП-3 самых популярных псковичей в Instagram – Константин Тищенко и его 137 тысяч подписчиков. Полная противоположность Дмитрия Маркова. Модно, стильно, ярко, красиво, местами даже роскошно. Совсем другая Россия, но не менее популярная.

Instagram Константина Тищенко

Константин - настоящий молодой бизнесмен предлагает целый спектр услуг за весьма несимволическую плату. Он не только фотографирует сам, но и учит это делать. Также дорого и богато. Чего у него только нет – видеоуроки, онлайн-курсы, мастер-классы, гайды. Его аккаунт - отличный пример модной и совсем не дешевой стороны Instagram. Такие молодые и сообразительные дарования, как Тищенко, зарабатывают гораздо больше, чем вы можете себе представить.

Псковских фотографов в инстаграме пруд пруди. Однозначно лучшая социальная сеть для поиска клиентов. И для самовыражения тех, кто работает с визуальными образами. Здесь псковичи в тренде - ставим лайк.

Бьюти сфера

Сюда мы отнесли всех мастеров по маникюру, волосам, бровям, ресницам и визажистов. Это тоже псковская тяжелая артиллерия. Второй по популярности среди псковичей инстаграм принадлежит создательнице online-школы по маникюру Юлии Никитиной - 281 тыс. подписчиков. Ещё одна псковичка с отличной бизнес-жилкой учит желающих маникюру и росписи ногтей. Кстати, 11 её видеокурсов стоят почти 30 тысяч рублей, хотя каждый можно купить и отдельно.

Instagram Юлии Никитиной

Ещё один пример - визажист Виктория Марчук. У нее для сравнения всего 15 тысяч подписчиков, но она тоже не только оказывает услуги по макияжу, но и учит желающих создавать красоту.

Instagram Виктории Марчук

В Instagram полно псковских визажистов, бровистов, мастеров по маникюру. У каждого огромная база потенциальных клиентов в виде подписчиков. Стоит немного поизучать продажи и можно озолотиться. Правда, они, набив несколько тысяч, достаточно быстро уходят в различные обучения и мастер-классы, а фактические услуги оказывают только за очень солидные суммы. Услуга для одного человека в среднем займет 1,5 - 2 часа, за это же время можно получить прибыль от целой группы учеников. Разница очевидна.

Малый и средний бизнес

С переводом бизнеса в Instagram у псковских предпринимателей дела обстоят туго. Если бы они не страшились нового и не боялись вкладываться в развитие соцсетей, разбогатели бы значительно быстрее. Все последние исследования показывают, что средний чек продаж в инстаграм составляет 5 тысяч рублей. Главное - выстроить доверительную теплую атмосферу в бизнес-профиле.

Но и среди псковичей есть успешные кейсы. Например, салон платьев Kleid. Это такой небольшой, но очень стильный шоурум. В их аккаунте чуть больше 20 тысяч подписчиков - очень хорошая цифра по псковским меркам.

Instagram салонов платьев Kleid

Еще один пример - цветочные лавки. Цветы определенно выбирают глазами, а лишний раз ездить никто никуда не хочет. Для этой сферы бизнеса Instagram - золотая жила. Нанял фотографа, сделал вкусные снимки, организовал доставку и лови значительное увеличение прибыли.

Instagram Олетопия

Популярностью в Instagram пользуются и многие псковички-рукодельницы, которые изготавливают игрушки из меха, ваты, вяжут, шьют. Их аккаунты в среднем насчитывают от двух до десяти тысяч подписчиков. И очевидно приносят неплохой доход.

В целом, эта сфера псковичами освоена слабо.

Туризм

Сфера, на которую власти каждый год возлагают огромные надежды, про необходимость развития которой не говорит только ленивый. Что же псковские музеи, гиды и гостиницы? Пользуются безграничными возможностями по привлечению гостей? Псковский туризм в Instagram терпит полный провал.

Меньше 1 500 подписчиков у Псковского музея-заповедника должны быть болью для всей Псковской области. Абсолютно безграмотно оформленные и совсем не продающие аккаунты псковских гостиниц - это еще одна боль. Впрочем, это можно отнести и к предыдущему пункту - безуспешности псковского малого и среднего бизнеса в инстаграме.

Instagram Псковского музея-заповедника

Но и в этой сфере есть исключения - гиды. Один из самых удачных примеров - «Саша и ее команда». Ребята организуют прогулки по Пскову, Изборску, Печорам и Пушкиногорью. За ними с интересом наблюдают и пользуются услугами больше 15 тысяч человек. Или другой гид - Александр, который рассказывает об экскурсиях в Пскове, турах, хайкинге и сапбординге своим 10 тысячам подписчиков.

Instagram «Псков Экскурсии Треккинг»

Сделать туризм, как и любой бизнес, интересным и востребованным с помощью Instagram можно. Просто тут недостаточно постить фотографии с красивыми видами Пскова, нужна серьезная рабочая стратегия развития и профессиональные SMM-щики.

СМИ

Средства массовой информации – не исключение, мы тоже активно завоевываем своего читателя всеми возможными способами. На смену печатным изданиям пришли социальные сети с красочными картинками и кратким изложением происходящего. Среди читателей немало тех, кто уже почти не заходит на сайты информационных агентств, а узнаёт новости исключительно из своей ленты в соцсетях. На наших глазах формируется новая культура потребления информации - «ярко и по делу, там, где мне удобно». Подписывайтесь на Псковскую Ленту Новостей в Instagram. В разных социальных сетях мы формируем контент по запросам читателей, поэтому вам точно понравится.

Instagram Псковской Ленты Новостей

Социальные сети можно любить или критиковать, но всем давно очевидно, что за ними будущее. В мире, где все внимание сосредоточено в Instagram, Facebook и TikTok, политики, бренды и мелкие предприниматели осознают, что самый эффективный способ донести месседж до аудитории - это сформировать свой фронт в социальных сетях. Нравится это кому-то или нет, чтобы быть в тренде, придется стать медиакомпанией. Главное, что ассортимент представлен, а на кого подписываться: Михаила Ведерникова или Льва Шлосберга - решать уже вам.

Ксения Журавкова