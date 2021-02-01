Как псковичи получают влияние и деньги через Instagram

Ежедневно в Instagram заходят около 30 млн россиян. Эта платформа давно перестала быть альбомом с красивыми фоточками и стала одним из самых эффективных каналов продвижения в сети. Похоже, возможность зарабатывать и наращивать влияние наконец-то разглядели и псковичи.
Сколько жителей Псковской области пользуется Instagram, сказать сложно. Таких исследований еще не проводил ни Псковстат, ни мобильные операторы. Зато сервис по поиску и анализу инстаграм-аккаунтов Adinblog выдал нам десятку самых популярных пользователей, зарегистрированных в Псковской области. ТОП-5 получился максимально разношерстным:
Срез показывает, что сегодня в Instagram есть всё. Любой пользователь найдет себе компанию, услугу или товар по душе. Даже в маленьком Пскове. Кто же эти предприимчивые люди, и что они постят, пишут и какие цели преследуют?
Псковские политики в Instagram – это целое модное движение. Сейчас разве что бабули, которые пользуются кнопочными телефонами, не подписаны на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Его страница в нелегкие времена пандемии стала для людей оперативным источником информации от первого лица. Это, конечно, здорово, но вот жизни в профиле маловато. А ведь соцсети тем и хороши, что делают из мифических персонажей обычных людей, за которых потом и ходят голосовать. Семья, отдых, прогулки и путешествия - то, что так хочется видеть простым людям в профиле их серьезного губернатора. В любом случае, Михаил Ведерников оказался впереди планеты всей, однозначно стал законодателем мод в Псковской области. Сейчас у него в Instagram уже 87 тысяч подписчиков.
А что до 2017 года политики на Псковщине про инстаграм и не слыхивали? У нас и до этого был свой модный ориентир. В то время в Пскове, наверное, не было человека, который бы не следил за сериалом, в главной роли которого Иван Цецерский как настоящий «хозяин города» каждое утро совершал обход владений с палками для скандинавской ходьбы. Чего там только не было – претензии, ругань, дача, красивые виды Пскова, дни рождения. Хороший пример совмещения живого человека и политика в социальных сетях. Настроения постов на странице Ивана Цецерского потеряли былой задор после переезда в Москву, но за ним с ностальгией наблюдают более 5000 подписчиков, набранных еще во времена его нахождения на посту главы города.
Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг мастерски осваивает все каналы влияния на массы, и Instagram не стал исключением. Вот только ему не хватает жизни. Обычной, человеческой жизни, чего-то, где нет и отблеска борьбы с режимом. Не часто, но в ленте политика все же появляется его супруга. Обычно такие посты наполнены теплом и любовью. На пару мгновений можно отвлечься от сражений и порадоваться за счастливый брак Льва Шлосберга. Но и за сплошной политической пропагандой готовы наблюдать почти 8 тысяч подписчиков.
Из сегодняшних псковских политиков хороший пример ведения Instagram подает вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин. По выходным он радует подписчиков своими музыкальными талантами. Led Zeppelin на фортепьяно субботним утром? Легко! Прогуляться по городу и обсудить с подписчиками новогодние украшения и историческое наследие? Да, пожалуйста. В общем, почти идеальный баланс депутатской работы и обычной жизни. Не зря на его относительно молодой инстаграм подписаны уже более трех тысяч человек.
Instagram Юрия Сорокина
Где искать клиентов и признание фотографам, как не в соцсети, где красивая картинка - обязательное сопровождение любого поста. Тут среди преуспевших в деле достаточно много псковичей.
Взять хотя бы известного российского фотографа Дмитрия Маркова. Это, кстати, на текущий момент самый успешный пскович во всем Instagram - 819 тысяч подписчиков. Его аудитория давно уже вылезла за рамки Псковской области, а уровень обсуждения работ достиг не только федерального, но и международного. Ну, любят у нас люди смотреть на «Россию без прикрас», ничего тут не поделаешь. Хотя иногда не очень понятно, почему нельзя просто смотреть по сторонам, когда идешь по Пскову/Сыктывкару или Воронежу.
Ещё один фотограф в ТОП-3 самых популярных псковичей в Instagram – Константин Тищенко и его 137 тысяч подписчиков. Полная противоположность Дмитрия Маркова. Модно, стильно, ярко, красиво, местами даже роскошно. Совсем другая Россия, но не менее популярная.
Константин - настоящий молодой бизнесмен предлагает целый спектр услуг за весьма несимволическую плату. Он не только фотографирует сам, но и учит это делать. Также дорого и богато. Чего у него только нет – видеоуроки, онлайн-курсы, мастер-классы, гайды. Его аккаунт - отличный пример модной и совсем не дешевой стороны Instagram. Такие молодые и сообразительные дарования, как Тищенко, зарабатывают гораздо больше, чем вы можете себе представить.
Псковских фотографов в инстаграме пруд пруди. Однозначно лучшая социальная сеть для поиска клиентов. И для самовыражения тех, кто работает с визуальными образами. Здесь псковичи в тренде - ставим лайк.
Сюда мы отнесли всех мастеров по маникюру, волосам, бровям, ресницам и визажистов. Это тоже псковская тяжелая артиллерия. Второй по популярности среди псковичей инстаграм принадлежит создательнице online-школы по маникюру Юлии Никитиной - 281 тыс. подписчиков. Ещё одна псковичка с отличной бизнес-жилкой учит желающих маникюру и росписи ногтей. Кстати, 11 её видеокурсов стоят почти 30 тысяч рублей, хотя каждый можно купить и отдельно.
Ещё один пример - визажист Виктория Марчук. У нее для сравнения всего 15 тысяч подписчиков, но она тоже не только оказывает услуги по макияжу, но и учит желающих создавать красоту.
В Instagram полно псковских визажистов, бровистов, мастеров по маникюру. У каждого огромная база потенциальных клиентов в виде подписчиков. Стоит немного поизучать продажи и можно озолотиться. Правда, они, набив несколько тысяч, достаточно быстро уходят в различные обучения и мастер-классы, а фактические услуги оказывают только за очень солидные суммы. Услуга для одного человека в среднем займет 1,5 - 2 часа, за это же время можно получить прибыль от целой группы учеников. Разница очевидна.
С переводом бизнеса в Instagram у псковских предпринимателей дела обстоят туго. Если бы они не страшились нового и не боялись вкладываться в развитие соцсетей, разбогатели бы значительно быстрее. Все последние исследования показывают, что средний чек продаж в инстаграм составляет 5 тысяч рублей. Главное - выстроить доверительную теплую атмосферу в бизнес-профиле.
Но и среди псковичей есть успешные кейсы. Например, салон платьев Kleid. Это такой небольшой, но очень стильный шоурум. В их аккаунте чуть больше 20 тысяч подписчиков - очень хорошая цифра по псковским меркам.
Еще один пример - цветочные лавки. Цветы определенно выбирают глазами, а лишний раз ездить никто никуда не хочет. Для этой сферы бизнеса Instagram - золотая жила. Нанял фотографа, сделал вкусные снимки, организовал доставку и лови значительное увеличение прибыли.
Популярностью в Instagram пользуются и многие псковички-рукодельницы, которые изготавливают игрушки из меха, ваты, вяжут, шьют. Их аккаунты в среднем насчитывают от двух до десяти тысяч подписчиков. И очевидно приносят неплохой доход.
В целом, эта сфера псковичами освоена слабо.
Сфера, на которую власти каждый год возлагают огромные надежды, про необходимость развития которой не говорит только ленивый. Что же псковские музеи, гиды и гостиницы? Пользуются безграничными возможностями по привлечению гостей? Псковский туризм в Instagram терпит полный провал.
Меньше 1 500 подписчиков у Псковского музея-заповедника должны быть болью для всей Псковской области. Абсолютно безграмотно оформленные и совсем не продающие аккаунты псковских гостиниц - это еще одна боль. Впрочем, это можно отнести и к предыдущему пункту - безуспешности псковского малого и среднего бизнеса в инстаграме.
Но и в этой сфере есть исключения - гиды. Один из самых удачных примеров - «Саша и ее команда». Ребята организуют прогулки по Пскову, Изборску, Печорам и Пушкиногорью. За ними с интересом наблюдают и пользуются услугами больше 15 тысяч человек. Или другой гид - Александр, который рассказывает об экскурсиях в Пскове, турах, хайкинге и сапбординге своим 10 тысячам подписчиков.
Сделать туризм, как и любой бизнес, интересным и востребованным с помощью Instagram можно. Просто тут недостаточно постить фотографии с красивыми видами Пскова, нужна серьезная рабочая стратегия развития и профессиональные SMM-щики.
Средства массовой информации – не исключение, мы тоже активно завоевываем своего читателя всеми возможными способами. На смену печатным изданиям пришли социальные сети с красочными картинками и кратким изложением происходящего. Среди читателей немало тех, кто уже почти не заходит на сайты информационных агентств, а узнаёт новости исключительно из своей ленты в соцсетях. На наших глазах формируется новая культура потребления информации - «ярко и по делу, там, где мне удобно». Подписывайтесь на Псковскую Ленту Новостей в Instagram. В разных социальных сетях мы формируем контент по запросам читателей, поэтому вам точно понравится.
Социальные сети можно любить или критиковать, но всем давно очевидно, что за ними будущее. В мире, где все внимание сосредоточено в Instagram, Facebook и TikTok, политики, бренды и мелкие предприниматели осознают, что самый эффективный способ донести месседж до аудитории - это сформировать свой фронт в социальных сетях. Нравится это кому-то или нет, чтобы быть в тренде, придется стать медиакомпанией. Главное, что ассортимент представлен, а на кого подписываться: Михаила Ведерникова или Льва Шлосберга - решать уже вам.
Ксения Журавкова