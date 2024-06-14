Политика

Отчет председателя и назначение выборов депутата по округу №5 рассмотрят на сессии Псковской гордумы

Очередная 23-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится в Городском культурном центре 18 июня в 10.00. В проект повестки дня сессии включены девять вопросов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Депутаты заслушают отчет председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко о своей деятельности за 2023 год и внесут изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Также им предстоит назначить даты дополнительных выборов депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. Напомним, полномочия депутата по округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

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Кроме того, депутаты внесут изменения в постановление Псковской городской Думы от 31 октября 2005 года №495 «О земельном налоге», утвердят порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Пскова.

В повестке дня сессии также установление границ территории, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Улица Советской Армии, 49» и «Улица Гоголя, 1».