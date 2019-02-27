Общество

Природоохранная прокуратура через суд обязала власти Пскова обеспечить рекультивацию городской свалки

Псковским природоохранным межрайонным прокурором проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства, законодательства об отходах производства и потребления в отношении санкционированной свалки (полигона) твердых бытовых и промышленных отходов на территории города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе проверки установлено, что администрацией города Пскова до настоящего момента не приняты меры, направленные на рекультивацию земель, занятых свалкой твердых бытовых и промышленных отходов на территории города Пскова, в том числе на разработку проекта рекультивации, несмотря на закрытие полигона еще 31 декабря 2017 года.

Подобное бездействие противоречит требованиям Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», Правил проведения рекультивации и консервации земель, нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.

В связи с этим Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации города об обязании обеспечить разработку проекта рекультивации земель, занятых свалкой, и проведение работ по рекультивации нарушенных земель.

Псковский городской суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск.

Псковский областной суд признал состоявшееся решение законным и обоснованным, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу администрации Пскова.

Исполнение судебного акта находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.