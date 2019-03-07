Общество

В Псковской области Следственный комитет приглашает студентов юрфака познакомиться с профессией следователя

Следственное управление Следственного комитета по Псковской области приглашает студентов, желающих больше узнать о профессии следователя. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Псковской области

Кроме того, в управлении подметили также, что это - отличная возможность для студентов, которые хотят связать свою дальнейшую судьбу с работой в органах Следственного комитета.

Молодым людям предоставляется возможность заранее ознакомиться с рабочей ситуацией в следственных отделах, с содержанием и условиями работы, проверить свою психологическую готовность к напряженной работе, научиться применять на практике теоретические знания в области уголовного права и уголовного процесса, углубленно изучить правоприменительную практику и вырабатывать профессиональные навыки.

Желающим предлагают сначала попробоваться в роли общественного помощника следователя, а затем стать - его коллегой.

«Общественный помощник следователя - это студент юридического факультета, который желает оказать помощь следователю и в будущем стать его полноценным коллегой. Он привлекается к подготовке проектов процессуальных документов - постановлений, протоколов, знакомится с криминалистической техникой, - отметил руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, генерал-майор юстиции Петр Крупеня - Зарекомендовавшие себя с положительной стороны общественные помощники включаются в кадровый резерв с последующим принятием на вакантные должности».

Желающие воспользоваться таким предложением могут обратиться в кадровое подразделение Следственного управления по адресу: Псков, переулок Комиссаровский, дом № 1.

Контактные телефоны: 8 (8112) 29 - 06 - 16, 8 (8112) 29 - 06 - 18.