Общество

Досрочный период ЕГЭ прошел без сбоев и нарушений - Рособрнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отчиталась об успешном окончании досрочной волны Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году, сообщает пресс-служба ведомства.

«Досрочный период ЕГЭ текущего года прошел в штатном режиме, без серьезных технологических сбоев и нарушений. Сдали экзамены досрочно в этом году почти 28 тыс. участников», - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в «Интерфакс» во вторник.

Там добавили, что утечек экзаменационных материалов зафиксировано не было, а «попытки отдельных участников нарушить порядок проведения государственной итоговой аттестации были своевременно выявлены и пресечены».

Принять участие в ЕГЭ досрочной волны могли выпускники прошлых лет, а также выпускники этого года, которые по уважительным причинам, подтвержденным документами, не могут сдать экзамены в основные сроки.

Экзамены прошли во всех регионах России, за исключением Чукотки, для их организации было задействовано 319 пунктов проведения экзаменов, а также более 14 тыс. организаторов. Мониторинг хода экзаменов вели около 2 тыс. общественных наблюдателей.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ, которые были задействованы во время досрочного периода, применялась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях, за исключением пунктов приема экзаменов в специальных учреждениях закрытого типа и на дому. Впервые в восьми субъектах России, в том числе в Ленинградской и Московской областях была применена технология передачи экзаменационных материалов по сети интернет. Проблем с использованием этой технологии, как подчеркнули в Рособрнадзоре, не зафиксировано.

Наиболее популярными предметами у участников досрочного периода ЕГЭ были русский язык, профильная математика и обществознание (соответственно 43%, 36% и 31% участников).

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля.