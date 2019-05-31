Общество

ЕГЭ по русскому языку проходит штатно, несмотря на хакерскую атаку - Рособрнадзор

Хакерская атака на информационные ресурсы ЕГЭ не повлияла на проведение экзамена по русскому языку, все проходит в штатном режиме, заявил «Интерфаксу» глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Сегодня завершается самый массовый экзамен по русскому языку, который сдают более 700 тыс. выпускников, экзамен начался и проходит в штатном режиме, несмотря на предпринятую атаку на выходных на наши информационные ресурсы. Это никак не повлияло на проведение экзамена», - сказал Кравцов агентству в понедельник.

В субботу пресс-служба Рособрнадзора сообщила о DDoS-атаках на ресурсы, связанные с ЕГЭ; атаки удалось отразить.

Кроме того, в ходе прошедшего на прошлой неделе ЕГЭ по математике в некоторых аудиториях начало экзамена задержалось на пять часов - вместо 10:00 школьникам раздали задания в 15:00. По данным газеты «Коммерсант», инцидент произошел в Иваново и был связан со сбоем в работе новой системы передачи материалов ЕГЭ в аудитории и их печати: Ивановская область вошла в число регионов, где применялась новая технология передачи экзаменационных материалов по защищенным каналам связи. Из-за сбоя 200 человек без еды и воды ждали, когда их запустят в классы.

В Рособрнадзоре ранее сообщали, что сбой произошел по техническим причинам, участникам экзамена было предложено написать ЕГЭ в резервные сроки.