327 человек за неделю обратились к медикам с укусами клещей в Псковской области

За период с 11 по 19 июня в Псковской области по оперативной информации в лечебно – профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей – 327 человек, из них 70 человек дети. Сообщили Псковской Ленте Новостей в ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области».
Случаи обращений с укусами клещей не зарегистрированы только на на территории Красногородского, Куньинского, Локнянского районов.
В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 191 клещ, из них:
- исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 26 клещей, из них 1 – положительный на клещевой вирусный энцефалит;
- исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз 165 клещей, из них 47 – положительные на клещевой боррелиоз, 1 – положительный на моноцитарный эрлихиоз; 1 – положительный на гранулоцитарный анаплазмоз.
За анализируемый период вакциной ИПиВЭ им. Чумакова РАМН «КлещЭ-вак» против клещевого вирусного энцефалита привито 4 человека.
Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.
Медики призывают жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики:
- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),
- наносить на одежду репелленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,
- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,
- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,
- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,
- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,
- после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний.