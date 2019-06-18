Общество

327 человек за неделю обратились к медикам с укусами клещей в Псковской области

За период с 11 по 19 июня в Псковской области по оперативной информации в лечебно – профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей – 327 человек, из них 70 человек дети. Сообщили Псковской Ленте Новостей в ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области».

Случаи обращений с укусами клещей не зарегистрированы только на на территории Красногородского, Куньинского, Локнянского районов.

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 191 клещ, из них:

исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 26 клещей, из них 1 – положительный на клещевой вирусный энцефалит;

исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз 165 клещей, из них 47 – положительные на клещевой боррелиоз, 1 – положительный на моноцитарный эрлихиоз; 1 – положительный на гранулоцитарный анаплазмоз.

За анализируемый период вакциной ИПиВЭ им. Чумакова РАМН «КлещЭ-вак» против клещевого вирусного энцефалита привито 4 человека.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Медики призывают жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики: