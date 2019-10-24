Общество

В Псковской области состоялся тренинг по профилактике девиантного поведения подростков

Для повышения профессиональной компетентности специалистов по профилактике девиантного поведения подростков и молодежи, связанного с употреблением наркотиков, в Псковской области прошел тренинг по программе «ЛадьЯ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Методика данной программы направлена на формирование у подростков твердой личностной позиции, дающей высокую степень устойчивости в отношении таких антиобщественных явлений как употребление наркотиков и распространение ВИЧ и СПИД», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что ведущие специалисты Благотворительного фонда «Диакония» и реабилитационного центра «Пошитни» обучили специалистов навыкам работы трех модулей «Я и моя жизнь», «Семья», «Здоровье и болезнь. Преодоление проблем». Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, представители учебных и социальных учреждений региона активно перенимали опыт у коллег, участвуя в «мозговом штурме», мини-лекциях, беседах и дискуссиях.

Приобретенные в рамках этих трехдневных занятий знания и навыки позволят участникам программы на практике применять новые методики, которые сводят риск вовлечения молодых людей в употребление наркотиков к минимуму.