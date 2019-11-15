Общество

Псковская полиция провела антинаркотический рейд по студенческим общежитиям

В рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2019» стражи порядка организовали проверку общежитий образовательных учреждений областного центра. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это мероприятие было направлено на выявление несовершеннолетних, допускающих незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.

«В мероприятии приняли участие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, инспекторы по делам несовершеннолетних, полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы, а также представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пскова», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что со студентами проведены профилактические беседы о вреде употребления наркотических средств. Выявлен факт курения сигарет в комнате общежития. В отношении несовершеннолетнего, 2003 года рождения, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 КоАП Российской Федерации. Отметим, что мероприятия антинаркотической направленности осуществляются в областном центре на регулярной основе, в том числе проверяются места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, проводятся беседы и лекции.

В этой связи полиция призывает псковичей проявить активную жизненную позицию и принять участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков. Телефон доверия УМВД России по Псковской области: (8112) 59 - 22 - 33.

Телефон дежурной части УМВД России по Пскову: (8112) 56 - 63 - 22.

Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» (8112) 56 - 60 - 16.